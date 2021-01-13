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HaberlerEkonomi HaberleriKorkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 214 adet gayrimenkulü satışa sunuyor
GeriEkonomi Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 214 adet gayrimenkulü satışa sunuyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 214 adet gayrimenkulü satışa sunuyor

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Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 214 adet gayrimenkulü satışa sunuyor
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Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi'ne ait olan ve Bahçeyaka, Bozova, Çomaklı, Dereköy, Gümüşlü, Göçerler, Köseler, Küçükköy, Küçükköy Yaylası, Küçüklğü, Manay, Söğütçük, Taşkesiği ve Ulucak mahallelerinde bulunan taşınmazlar 20.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, satılmayan taşınmazlar 27.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

Detaylı bilgiler için tıklayınız

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