Köprülerden geçiş 13.25 TL’ye çıktı

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden otomobil geçişi 10.50 TL’den 13.25 TL’ye çıkarılırken, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 21.90 TL’den 27.50 TL’ye yükseltildi.

YENİ LİSTELER YAYINLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni geçiş ücretlerini sitesinden duyurdu. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden minibüs geçiş ücretleri 13.50 TL’den 17 TL’ye, otobüs geçiş ücretleri de 29.50 TL’den 37 TL’ye yükseldi. Motosiklet geçiş ücretlerinde de 1 TL’lik zam yapıldı ve 4.25 TL’den 5.25 TL’ye çıkarıldı. İstanbul’un 3. köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise minibüslerin geçiş ücreti yüzde 25 artışla 29.10 TL’den 36.5 TL’ye, otobüslerin geçiş ücreti 54.10 TL’den 67.5 TL’ye, kamnyonların geçiş ücreti 137.3 TL’den 171.50 TL’ye, tırların geçiş ücreti ise 170.8 TL’den 213,8 TL’ye çıkarıldı. Bu araçların geçiş ücreti ortalama yüzde 25 artılırken, motosikletlerin geçiş ücreti yüzde 29 artışla 15.35 TL’den 19.90 TL’ye çıkarıldı.

OSMANGAZİ’YE YENİ TARİFE

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü’nde de ücretler yüzde 25 artırıldı. Otomobil geçiş ücretleri 147.5 TL’ye, minibüs geçiş ücretleri 236 TL’ye, otobüs geçiş ücretleri 280 TL’ye, kamyon geçiş ücretleri 371.5 TL’ye, tır geçiş ücretleri 468.5 TL’ye, motosiklet geçiş ücretleri de 103 TL’ye yükseltildi.

AVRASYA BEKLENİYOR

Otoyol geçiş ücretleri de, yeni yılla birlikte artırılırken, bir başka yap-işlet-devret (YİD) projesi olan Avrasya Tüneli’ndeki yeni geçiş ücretlerinin önümüzdeki haftalarda belirlenesi bekleniyor. Tünelden geçiş ücretleri, son olarak 1 Şubat 2020’de güncellenmişti.