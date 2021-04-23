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Ekonomi
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Köprü ve menfez bakım-onarım işleri yaptırılacak

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Köprü ve menfez bakım-onarım işleri yaptırılacak

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 7. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü’nce Köprü ve menfez bakım-onarım işleri yaptırılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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