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Köprü ve menfez bakım-onarım işleri yaptırılacak
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 7. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü’nce Köprü ve menfez bakım-onarım işleri yaptırılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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