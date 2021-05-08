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Konya Selçuklu, Karatay ve Meram'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak
Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde tarla ve arsa niteliğindeki taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile mevcut şartname gereğince yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
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