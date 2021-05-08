Konya Selçuklu, Karatay ve Meram'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

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