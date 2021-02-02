Konutta Türk Lirası’na destek kampanyası

İkincil amaçlarının ise tasarruf sahipleri için en güvenli limanın gayrimenkul olduğunu göstermek olduğunu belirten Durbakayım, “Alternatif araçların zamanla yüksek volatiliteye /dalgalanmaya sahip olduğunu ve risk taşıdığını, gayrimenkulün ise istikrarlı bir kazandırma potansiyelinin olduğunu her zeminde dile getirdik” dedi. Geçtiğimiz yıl yüksek kurdan döviz alanların tasarruflarında büyük miktarda erozyon olduğunu hatırlatan Durbakayım kampanyanın amacını ve detaylarını şöyle anlattı;

İNDİRİM YAPILIYOR

“Bu kampanya ile yüksek kurdan döviz alan ve zarar edenlerin tekrar Türk Lirası’na dönmesine fırsat sunmak istedik. Aynı zamanda güvenli liman olan gayrimenkulde demir atmalarının yolunu açtık. Dövizini bozdurarak Türk Lirası’na geçenlerin İstanbul projelerimizden konut alanların ödeyecekleri peşinatlarda, kur rakamını geçen yıl aldığı seviye olarak hesaplıyoruz. Geçen yıl aldıkları döviz kuru ile bugün bozdurdukları döviz kuru arasındaki fark/zarar kadar, almak istedikleri konutun fiyatında indirim yapıyoruz. Ve bununla da yetinmeyerek, Türk Lirası’nı destekleyenleri teşvik etmek için Teknik Yapı olarak kur zararı indirimine ek olarak yüzde 10 indirim sağlıyoruz.” Konut alanlara 60 aya kadar olan tüm vadeli ödemelerde sıfır faiz avantajı sundularını belirten Durbakayım, Teknik Yapı’nın İstanbul’daki projeleri için geçerli olan kampanyanın, şubat sonuna kadar devam edeceğini söyledi.