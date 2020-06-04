Konutta fırsatı gören satış ofisine koştu

Önce kamu bankaları tarihin en avantajlı paketini devreye soktu, sonrasında Emlak Konut GYO öncülüğünde markalı konut projelerinde kampanya açıkladı. Fırsatı gören vatandaş dün satış ofisinin yolunu tuttu. Emlak Konut GYO projelerinin satış ofislerinde kalabalık dikkat çekerken, sektör temsilcileri telefonların da susmadığını söyledi. Peki bekleyen talebi alıma geçiren kampanyada neler var? Kamu bankaları sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64’e, ikinci elde yüzde 0.74’e çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunuldu.

ÖDEMELER 3. YIL BAŞLIYOR

İkinci hamle ise Emlak Konut’tan geldi. Hürriyet’in duyurduğu kampanyaya göre ev alan vatandaş 2 yıl ödeme yapmayacak, taksitler 3. yıl başlayacak. Yüzde 10 indirim yapılan kampanyada peşinat yüzde 5’e düşerken 15 yıl vadede yüzde 0.79 faiz imkânı da sunulacak. Kampanya ile ilgili bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz. Taksit ödemelerine 3.yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL’ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Emlak Konut GYO’nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan kampanya İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde’deki projeleri kapsıyor” diye konuştu.