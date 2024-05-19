Konutta amortisman sÃ¼resi kÄ±saldÄ±

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Konut yatÄ±rÄ±m aracÄ± olmaktan uzaklaÅŸÄ±yor mu? Son dÃ¶nemde gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nde tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda bu soru geliyor... Konut fiyat artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi, hatta enflasyon artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kalmasÄ±, kiralara gelen sÄ±nÄ±rlama, yÃ¼ksek faizin yanÄ±nda bir de yatÄ±rÄ±m amaÃ§lÄ± alÄ±mlarda kredi sÄ±nÄ±rlamasÄ± ve alternatif yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±na geÃ§iÅŸler, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± konuttan uzaklaÅŸtÄ±ran Ã¶nemli etkenler oldu...

Peki yatÄ±rÄ±mcÄ± iÃ§in en Ã¶nemli gÃ¶sterge olan amortisman sÃ¼resinde deÄŸiÅŸim nasÄ±l? Gelin, TSKB Gayrimenkul DeÄŸerleme tarafÄ±ndan HÃ¼rriyetâ€™e Ã¶zel yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada ortaya Ã§Ä±kan sonuÃ§lara bakalÄ±m...

TSKB Gayrimenkul DeÄŸerleme Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Sertan Ãœnal, konut satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu 10 il Ã¶zelinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, uÃ§ Ã¶rneklerden arÄ±ndÄ±rÄ±p ortalama konutlarÄ± baz aldÄ±klarÄ±nÄ± ve konutun gÃ¼ncel kira deÄŸeri Ã¼zerinden hesaplama yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ãœnal, ortalama amortisman sÃ¼releri iÃ§in ÅŸu bilgileri verdi:Â

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Sertan Ãœnal

Ä°STANBULâ€™DA NE OLDUÂ

Ä°stanbulâ€™da 2020 yÄ±lÄ±nda konutlardaki ortalama satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± pandemi sÃ¼reci ile birlikte hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼kselirken, 2024 yÄ±lÄ±na kadar da bu artÄ±ÅŸÄ± devam etti. 2022 yÄ±lÄ±ndan itibaren kiralardaki artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa kÄ±yasla yÃ¼ksek kaldÄ±ÄŸÄ±, bu doÄŸrultuda geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼resinin Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re azaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SatÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n yavaÅŸlamasÄ± ve hatta reelde dÃ¼ÅŸmesiyle geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼resindeki azalma gÃ¶ze Ã§arpar hale geldi. 2021â€™de 20-23 yÄ±l olan sÃ¼re, 2022â€™de 19-22 yÄ±la, 2023â€™te 18-21 yÄ±la ve 2024 yÄ±lÄ±nda da 16-19 yÄ±la geriledi.

EN CAZÄ°P ÅžEHÄ°RLER

Ankaraâ€™da 2022 yÄ±lÄ±na kadar artan maliyetler konut deÄŸerlerindeki artÄ±ÅŸÄ± yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ olarak ivmelendirdi, kiralarda enflasyon bazÄ±nda artÄ±ÅŸlarÄ±n da etkisi ile amortisman sÃ¼releri uzadÄ±. Ancak 6 Åžubat deprem felaketi sonrasÄ± gelen yoÄŸun gÃ¶Ã§le tablo deÄŸiÅŸti. HÄ±zla artan taleple kiralar yÃ¼kselince, amortisman sÃ¼relerinde 3-4 senelik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸandÄ±. 2022â€™de 18-21 yÄ±l olan amortisman sÃ¼resi, bu yÄ±l 14-17 yÄ±la kadar geriledi.

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Antalyaâ€™da, kira deÄŸerlerinin artmasÄ±nda ve kiralamalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nda Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± sonrasÄ± artan yabancÄ± ilgisi etkili oldu. Ancak talep 2024 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla azalmaya baÅŸladÄ±. 2022â€™de yÃ¼ksek kira bedelleri nedeniyle 14-16 yÄ±la kadar gerileyen amortisman sÃ¼resi, geÃ§en yÄ±l 16-18 yÄ±la Ã§Ä±ktÄ±. Bu yÄ±l iÃ§in ise 15-17 yÄ±l olarak hesaplanÄ±yor. Bursa ve Kocaeliâ€™de son yÄ±llarda kiralardaki artÄ±ÅŸ konut fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa gÃ¶re daha yÃ¼ksek oranda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iÃ§in, ortalama geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼resi 3-4 yÄ±l kadar geriledi.

(Grafik: GÃ¶zde GÃœNEÅž)

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DEPREMÄ°N ETKÄ°SÄ°YLE DENGELER DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Gaziantep ve Mersin illerinde ise Ankaraâ€™da olduÄŸu gibi deprem felaketi sonrasÄ± yaÅŸanan gÃ¶Ã§ etkili oldu. GÃ¶Ã§ ile birlikte oluÅŸan talep fazlalÄ±ÄŸÄ± ev kiralarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine ve amortisman sÃ¼relerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸanmasÄ±na sebep oldu. Gaziantepâ€™te 2022â€™de 22-24 yÄ±la Ã§Ä±kan ortalama amortisman sÃ¼resi, 16-18 yÄ±la kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Mersinâ€™de 2022â€™de 19-22 yÄ±l olan yatÄ±rÄ±mÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼resi, bu sene 17-20 yÄ±la geriledi.

Ä°zmirâ€™de, 30 Ekim depremi ve pandemi ile birlikte az katlÄ± ve mÃ¼stakil konut talebi arttÄ±. O dÃ¶nemde konut fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa kÄ±yasla, kiralardaki artÄ±ÅŸÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kalmasÄ± geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼resinde artÄ±ÅŸa neden oldu. Ancak ilerleyen yÄ±llarda konut deÄŸerlerinin doygun noktasÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu sebeple de amortisman sÃ¼releri 2-3 yÄ±l geri geldi. 2022 yÄ±lÄ±nda 20-23 yÄ±la Ã§Ä±kan ortalama amortisman sÃ¼resi, 2023 yÄ±lÄ±nda 18-21 yÄ±la, 2024 yÄ±lÄ±nda 17-20 yÄ±la kadar indi.

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Â BalÄ±kesir, bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerden uzaklaÅŸmak isteyen kiÅŸilerin, ulaÅŸÄ±mÄ±n kolaylÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbulâ€™a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tercih ettiÄŸi bir bÃ¶lge haline geldi. Talep yoÄŸun bÃ¶lgede arzÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± sebebiyle fiyatlarÄ±nda yÃ¼ksek artÄ±ÅŸlar yaÅŸandÄ±. Kira bedelleri satÄ±ÅŸ bedellerine gÃ¶re daha yavaÅŸ artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi iÃ§in amorti sÃ¼resi 2022â€™de 23-26 yÄ±la kadar Ã§Ä±ktÄ±. 2023â€™teÂ kira artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte amorti sÃ¼resi 21-24 yÄ±la, 2024â€™te fiyatlarÄ±n duraÄŸanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte 18-21 yÄ±la geriledi.