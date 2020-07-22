Konut satışında ‘Çinli’ sürprizi

TÜİK verilerine göre, yılın ilk yarısında Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Çinli sürprizi yaşandı. Çinliler, uyruklarına göre en çok konut satın alan 20 ülke vatandaşının sıralandığı listeye, en son 2016'da 281 adet konutla 16. sıradan girmişlerdi. 2015'te ise 271 adetle 18. basamakta yer almışlardı. Son 3 yıldır listede yer alamayan Çinliler, ocak-haziran döneminde 415 adet konutla sekizinci sırada yer aldı. Uluslararası ve yerel uçuşların iptal edildiği, sınırların kapatıldığı, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk 6 ayda 2019'un tamamından daha fazla konut alan Çinliler, haziranda üçüncülüğe kadar yükseldi. Çinliler, söz konusu listede haziranda 78 adetle üçüncü, mayısta 46 adetle dördüncü, nisanda 40 adetle beşinci, martta 86 adetle onuncu, şubatta 87 adetle 11'inci, ocakta 78 adetle 14'üncü sırada yer aldı. Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Çinlilerin uzun yıllardır başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede yatırım yaptığını söyledi. Karslı, "Türkiye'nin son 10 yılda Çin'de bilinirliliği arttı. Geçen yıl Çinli turist sayısı 500 bine yaklaştı. Türkiye artık Çin'de tanınan, bilinen ve Avrupa ülkesi olarak kabul edilen bir ülke oldu. Bu da yatırımı artırdı" dedi.