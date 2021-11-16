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Konut satışında 1 milyon aşıldı

#Konut Satışı#Kredi#BANKA
Konut satışında 1 milyon aşıldı

Ekim ayında konut satışları yüzde 14.9 artarak 137 bin 401’e yükseldi. Yılın ilk 10 ayında ülke genelinde 1 milyon 86 bin 539 kişi de ev sahibi oldu. Yabancıya konut satışı ise ocak-ekim döneminde 43 bini aştı. Sektör temsilcilerine göre rekor yolda.

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Konuta talep ekim ayında da hız kesmedi. Ülke genelinde ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 artışla 137 bin 401 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 düşüşle 1 milyon 86 bin 539 kişi ev sahibi oldu. Artan konut fiyatları, henüz tüketicinin beklediği seviyeye gelmeyen kredi faizlerine rağmen talebin canlı olması dikkat çekti.

BANKA KREDİLİ SATIŞ ARTTI

Türkiye genelinde banka kredili satışlarda nisan ayından bu yana ilk kez artışa geçildi. Ekim ayında kredili satış yüzde 9.7 artarak 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 20.4 olarak gerçekleşti. Peşin ya da senet gibi diğer konut satış türleri ekim ayında yüzde 16.3 artarak 109 bin 352 oldu. Kamu bankalarının kredi faizlerinde yaptığı indirim 26 Ekim’de devreye girdiği için ekim satışlarında etkisini göstermezken sektör temsilcileri bu yılki faiz kampanyasına temkinli yaklaşıldığı görüşünde. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29’a, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34’e çekmişti. Sektör temsilcilerine göre alıcıyı harekete geçirmek için yüzde 1’in altında oranlara ihtiyaç var.

İKİNCİ EL ÖNDE

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Hem sıfır konutta hem ikinci elde satışlar artsa da yeni konuta talebin sınırlı kaldığı görüldü. Sıfır konut satışı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışının payı yüzde 30.5’e geldi. İkinci el konut satışları ise yüzde 15.6 artış göstererek 95 bin 487 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69.5 olarak ölçüldü.

YABANCIYA SATIŞTA REKOR YOLDA

Yabancıya konut satışı hem ekim ayında hem de yılın ilk 10 aylık döneminde arttı. Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 5 bin 893’e yükselirken, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.3 oldu. Türkiye’nin yabancılara gerçekleştirdiği konut satışı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 43 bin 372’ye ulaştı. Böylece 2020 genelindeki satış rakamlarını geride bıraktı.

Ocak-ekim döneminde en çok konut satışının gerçekleştirildiği illerin başında 20 bin 247 adetle İstanbul gelirken, onu 8 bin 640 ile Antalya, 2 bin 755 ile Ankara takip etti. En çok konutu 7 bin 188 adetle İranlılar alırken, onları 6 bin 547 ile Iraklılar, 3 bin 658 ile Ruslar, 2 bin 277 ile Afganlar izledi.

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Yabancılara satıştaki artışa dikkat çeken İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Yabancılara satılan konutların, toplam konut satışları içindeki oranı tarihi bir seviyeye yükselirken, toplam satışlarda ise yeni bir rekor için geri sayım başladı. Yaklaşık 10 yıl önce yabancıların yıl boyunca satın aldığı konutların sayısı, yurt genelinde satılan toplam konut içinde binde 8 pay alırken, şimdi bu oran yüzde 3.9 seviyesine yükseldi. Yılsonunu yaklaşık 55 bin adetlik satışla yeni bir zirvede kapatacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

Konut satışında 1 milyon aşıldı


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#Konut Satışı#Kredi#BANKA

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