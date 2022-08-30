Konut ihtiyacına 3’lü çözüm

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Ülke genelinde son yıllarda azalan üretim konut piyasasında arz sorununa neden oldu. Üretim yavaş talep canlı olunca hem kira hem de konut fiyatları hızla yükseldi. Maliyet artışları da fiyatların yükselmesinde önemli rol oynadı. Yaşanan konut sorununun çözümü için hükümetin gündeminde 3’lü çözüm paketi var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni konut hamlesini şöyle açıkladı:

1- Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi: TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konut inşa edilecek. Proje kapsamında konutun yanında konut arsası ve sanayi siteleri de olacak. Gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere özel kontenjan ayrılacak.

2- Emlak Konut öncülüğünde kampanya: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

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3- 50 bin ofis ev olacak: İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofis dönüştürülerek konut yapılacak.

Sosyal konut hamlesinin detaylarını 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

KİMLER BAŞVURACAK?

Bu proje ile vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak. İstanbul’da geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar ve evi olmayanlar sosyal konuta başvuru yapabilecek. 240 aya varan vade imkânı sağlanırken, aylık taksitler asgari ücretlilerin ödeyebileceği düzeyde tutulacak. Konutun yanında Hazine arazileri de uygun ödeme şartları ile satışa sunulacak. Altyapılı arsasını alan vatandaş evini yaptırabilecek. Öte yandan üretim ve istihdamın desteklenmesi için ihtiyaç duyulan yerlerde sanayi siteleri inşa edilecek. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmelerin kira öder gibi işyeri sahibi olması da sağlanacak.

KAMPANYA YOLDA

Dar gelirli vatandaş için sosyal konut projeleri yapılırken, Emlak Konut eliyle de orta ve orta üstü gelir grubunda olan vatandaş için yeni bir kampanya düzenlenecek. Geçmişte de yapılan bu kampanyalarla konut kredi faizleri yüzde 1’in altına indirilmiş, peşinatlar yüzde 5-10 seviyesine çekilmişti. En son yapılan kampanyada ev alan vatandaşın taksitleri 2 yıl ertelenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi vatandaş merakla yeni kampanya koşullarını bekliyor.

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YENİ ARZ GELİYOR

Bakan Kurum’un açıkladığı 3’lü çözüm paketinden sonuncusu ise ofislerin konuta dönüşümü. Bakanlık boş bekleyen ofis binalarının konut olarak kullanımı için yönetmelik değişikliği yaptı. İstanbul’da satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare, ülke genelinde ise 4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı. Tüm arz fazlası dönüşürse İstanbul’da 10 bin, toplamda 50 bin yeni konut piyasada olacak.