Konteynerkentler depremzedelerin yaralarını sarıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden biri de çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep’in İslahiye ilçesiydi. Bölgedeki barınma sorununa çözüm ise Kalyon Holding’den geldi. ‘Kalyon Konteyner Kent’ 3 bin depremzedeye yuva oldu. 10 Şubat’ta inşaatına başlanan ve 20 Şubat’ta depremzedelere açılan 525 konteynerlikalan, 52 dönüm arazi içinde 100 milyon liralık yatırımla kuruldu. Bunların 483’ü yaşam konteyneri. Kentte halen 1958 depremzede yaşıyor.

İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Kalyon Konteyner Kent’te anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofisler, bin adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın ve su arıtma cihazları yer alıyor.

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Konteynerlerin içerisinde ise televizyon, ısıtıcı, dolap bulunuyor. Çoğu konteynerdebanyo var, olmayan konteynerde ise özellikle kadınlar ve çocukların rahat edebilmesi amacıyla hamam kurulmuş durumda. Kentte yaşayan depremzedeler burada ihtiyaçlarının karşılandığını belirtirken yaşadıkları acılardan sonra hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını söylüyorlar.

Kalyon Konteyner Kent İslahiye’yi bizlere gezdiren Proje Müdürü Ecdat Aykılıç, süreci şöyle anlattı: “10 gün içerisinde 525 tane konteyneri hem bulmak hem altyapıyı yapmak kolay olmadı ama severek çalıştık. Amacımız 10 gün içerisinde insanları bir yere yerleştirebilmekti. Gece gündüz çalıştık, üç makineyle yapılacak işi 10 makineyle, 100 kişiyle yapılacak işi 500 kişiyle yaptık. O dönemde konteynerleri satın alma şansımız yoktu. Biz de bütün şantiyelerimizdeki konteynerleri boşalttık, işçileri evlerine gönderdik ve konteynerleri buraya getirdik.” Aykılıç ayrıca konteynerkentin enerji ihtiyacının üçte birinin Kalyon Holding tarafından kurulan güneş panelleriyle sağlandığını da sözlerine ekledi.

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Dünya Sokak Hayvanları günü dolayısıyla barınak ziyareti de yapıldı. Cahide Vakfı tarafından Cemal Güneş, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki barınakta depremzede hayvanlara da kapılarını açtı. Şu anda 160 hayvan burada kalıyor.

‘17 YENİ BİLİMSEL PROJE’

Hasan Kalyoncu Üniversitesi de konteynerkentte birçok proje gerçekleştirerek depremzedelere yardım ediyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Hizmet birimlerimizle 40 akademik ve idari personelimiz dönüşümlü olarak psikososyal destek ve eğitim hizmetleri veriyor. Şu anda 17 ayrı bilimsel altyapısı olan proje yürütüyoruz. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta benzer çalışmalarımız var” dedi.

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