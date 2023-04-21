Konteyner sınıflarla depremzede çocuklara dokunacak: 100 bin çocuğa kodlama eğitimi

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Depremzede çocuklara eğitim vermek hedefiyle yola çıkan Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle çocuklara okul oldu. Dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle açılan Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek projesinde ilk konteyner teknoloji sınıfı ise Adıyaman’da açıldı. 42 metrekarelik konteyner sınıfta 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor, oyun terapisiyle psikososyal destek veriliyor. Aynı zamanda eğitimlerle çocukların hayal gücünün geliştirmesi de sağlanıyor. Bir hafta önce Adıyaman’da başlanan projede 250’den fazla çocuğa ritim ve masal atölyeleri, kitap okuma saatleri, teknoloji eğitimleri verildi. Adıyaman’ın ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kurulacak. Projenin gerçekleştiği Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent’te ise şu an 220 konteyner var ve bin kişi yaşıyor.

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İHTİYACA GÖRE TASARLANDI

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, depremin ilk günü 25 milyon TL’lik bir bağış fonu oluşturduklarını ifade ederek, “Önceliği, depremlerden en çok etkilenen çocuklarımıza verdik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. 2016 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık. Böylece, ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesi doğdu. Proje kapsamında kuracağımız konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklarımız için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca, oyun terapisiyle psikososyal destek sağlayacağız. Gezici eğitim çadırımız da afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteynerkentleri ziyaret edecek. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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‘MUTLULUKLARINA ORTAK OLDUK’

Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş ise konteynerlerde çocukların eğitim koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Çocukların heyecanı tarifsizdi ve biz de onların mutluluğuna ortak olduk. Bir haftadır konteyner sınıfımızı kurduk ve etkinliklere başladık. Sınıflar, çocuklar için güvenli bir alan sağlamak üzere özel olarak tasarlandı ve çocukların keyifli vakit geçirmeleri için de çeşitli imkânlar sunuldu. Bölgedeki diğer çocuklara da ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.