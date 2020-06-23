Koltukta kargo var

Koronavirüs döneminde dünya genelinde salgının etkilerinden korunmak için ulaşım araçlarına sınırlama getirilirken çoğu sınır kapısı da geçici süreliğine kapandı. Bu süre içerisinde e-ticarette ise önemli bir artış yaşandı. Tüketiciler tarafından verilen sipariş sayıları katlanırken internet üzerinden yapılan harcamalar da büyük bir ivme yakaladı. Uluslararası ticarette ise kara ve deniz taşımacılığı önemli ölçüde aksadı. Salgın döneminde ülkeler hava kargoyu tercih etmeye başladı.

İŞ TANIMI DEĞİŞTİ

İşte bu tercih aynı zamanda büyük bir yoğunluğu da beraberinde getirdi. Kargo uçakları neredeyse yerde hiç durmadı. Hatta havacılık sektörü artan talebe cevap vermek için zaten yerde bekleyen yolcu uçaklarını kargo bölümüne kaydırdı. E-ticaret firmaları bu süreçte havayolundaki olumsuzluğu az da olsa giderdi. Özellikle zorlu dönemde ihracat yaparak ayakta kalmaya çalışan firmalar çok sayıda yolcu uçağı kiraladı. Yurtdışından gelen siparişler yolcu koltuklarına ve koltuk üstündeki el bagajı bölümlerine konuldu. Böylece ihracat da aksamadan devam etti.

UÇAK BULAMIYORDUK

Bu dönemde ciddi bir lojistik darboğaz ile karşılaştıklarını belirten Modanisa CEO’su Kerim Türe, “Salgın döneminde satış yapıyoruz ama kargo için uçak bulamıyoruz. İlk defa karşılaştığımız bir manzara oldu. Çözüm yolu aramaya başladık. Biz de yolcu uçağı kiralayıp kargo hizmeti vermeye başladık. Koltukların üzerine kolilerimizi bağladık. Koltuk üstü bagajları da yine paketlerle doldurduk” dedi. 140 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Türe, “Bizim satışlarımızın yaklaşık yüzde 80’i yurtdışına e-ihracat ile yapılıyor. Son 3 yıldır bu oran giderek artıyordu. Burada büyüme planlarımız vardı. Dolayısıyla bizim büyüme hedefimiz olan noktada salgın meydana geldi. E-ticarette genel giyim dünyada 3 ay içerisinde bir gerileme yaşadı ama ev giyimi ve çocuk giyimi kategorileri arttı. Ortadoğu pazarında biz ev ve çocuk giyimde 2 kat artış yaşadık. Sadece abiye ve mayoda yüzde 70’e yakın gerileme yaşadık. Ancak ihracatı sürdürmeye devam ettik ve pandemi döneminde 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.

İSTANBUL’DAN 783 BİN TON KARGO UÇTU

Dünyada salgın nedeniyle şubat ayından itibaren uçak seferlerinin kademeli durdurulması nedeniyle hava yolu şirketleri gözlerini kargo taşımacılığına çevirdi. Ocak-mayıs döneminde İstanbul’un tüm havalimanlarından icra edilen seferlerle 783 bin 146 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi. Bu dönemde Türkiye’deki hava yükünün yaklaşık yüzde 85’i İstanbul’daki havalimanlarından icra edilen seferlerle taşındı. Turkish Cargo olmak üzere birçok şirket, gıda, yardım malzemesi, maske, medikal ekipmanlar ve ilaç taşımaları ile global tedarik zincirinin aksamaması adına taşımacılık operasyonlarını Türkiye merkezli olarak, dünyanın dört bir yanına sürdürdü. Pandemi ilan edilen bu süreçte havalimanlarında bekletilen yolcu uçakları da kargo taşımacılığı için kullanıldı.

HAVADA MALİYET YÜKSELDİ

Pandemi döneminde uluslararası uçuşlar geçen yılı aynı dönemine göre yüzde 80 düşüş gösterirken bu süreçte başta medikal ürünler olmak üzere çok sayıda ürünün ticareti için hava kargo taşımacılığında bir talep artışı yaşandı. Hatta yalanan talebe paralel olarak hava kargoda kilogram maliyeti bir önceki aya göre yüzde 65 artarak 3.63 dolar oldu.