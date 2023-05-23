Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Koç Holding şirketini satışa çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Koç Holding#Şirket#Satış
Koç Holding şirketini satışa çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:55

Koç Holding, Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Koç, Tat Gıda'nın satışı için alternatiflerin değerlendirilmesi çalışmasını başlattı.

Koç Holding'den KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Şirketimiz ana ortağı Koç Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, bu aşamada somut bir karar alınmamıştır.

Gözden KaçmasınWhatsAppa düzenleme özelliği geliyorWhatsApp'a düzenleme özelliği geliyorHaberi Görüntüle

Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Koç Holding'in bildirimi üzerine; sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimiz ve halka açık ana ortağı Koç Holding'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla, söz konusu görevlendirme konusunda açıklama yapılması ertelenmiştir. İşbu açıklama, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmıştır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koç Holding#Şirket#Satış

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser
BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı