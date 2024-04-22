KOBİ’lere kritik tahsilat uyarıları

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Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, işletmelerin en çok yaptığı hatalara değindi, önemli uyarılarda bulundu...

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ WHATSAPP’TAN ALMAYIN

-İşletmelerin çoğu zaman tahsilatlarını hızlandırmak için kredi kartı bilgilerini whatsapp ya da benzer uygulamalar üzerinden müşterilerinden talep ettiğini söyleyen Erman Yapıcı, “İlk duyduğunuzda aslında sempatik ve hızlı görünen bu yöntem, görünmeyen noktasında hem müşteriler hem de işletmeler için çok ciddi riskler içeriyor. Whatsapp gibi platformlar güvenlik açısından güçlü değil. Bu da bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskini artırıyor. KVKK ile kişisel verilerin saklanması ciddi kurallara bağlanmış durumda, bu kurallara uymamak, önemli yasal sorunlara yol açabilir. Ayrıca müşterilerinin güvenliğini sağlamak ve bilgilerini korumak, işletmenin itibarı için de çok önemli” dedi.

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MAİL ORDER DA GÜVENLİ DEĞİL

-Ülkemizde işletmeler tarafından mail order’ın bambaşka bir teknoloji ya da süreç olarak algılandığını, oysa mevcut kredi kartı bilgilerinin, bir form üzerinden aktarılmasından başka bir farklılık olmadığını belirten Yapıcı, “Burada sadece bilgiler kart üzerinden değil, bir form üzerinden iletiliyor. Mail order formlarını şirket muhasebesinde dosyalayıp arşivleyen şirketler var. Hem kendilerini hem de müşterilerini riske atıyorlar. Bu noktada kredi kartı fotoğrafını paylaşmakla, mail order formu paylaşmak arasında risk ve veri güvenliği açısından hiçbir fark yok. Her iki yöntem de, dolandırıcılar için arayıp da bulamadıkları fırsatları içeriyor” diye konuştu.

3D SECURE OLMADAN İŞLEM YAPMAYIN

-3D Secure kullanmadan yapılan sanal tahsilat işlemlerinin çok riskli olduğuna dikkat çeken Erman Yapıcı, “Çünkü bu işlemlerde kart sahiplerinin kimliği doğrulanmaz, dolayısıyla dolandırıcılık riski artar. Ayrıca, işlem ücretleri yükselebilir ve müşterilerin iade talepleri artabilir. Müşteri güvenliği ve işletmenin itibarı için 3D Secure gibi güvenlik önlemlerinin kullanılması oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

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ONLINE TAHSİLAT SORUN YARATIR MI

-“Türkiye regülasyon disiplinleri açısından çok gelişmiş bir ülke. Bankalarımızın sistemleri de oldukça güvenli” diyen Yapıcı, şunları söyledi: “Fakat burada bir anlam kargaşası oluşuyor, güvensiz olan bankaların sanal poslarından kredi kartı tahsilatı yapmak değil, bu sanal poslara kredi kartı bilgilerinin nasıl girildiği. Eğer siz müşterinizden kredi kartı bilgilerini güvenli olmayan sistemler üzerinden alırsanız, çalıştığınız kurum ne kadar güvenli olursa olsun, hem kendinizi hem de müşterinizi riske atmış olursunuz.”

ÖDEME KURULUŞLARI NE KADAR GÜVENLİ

-Açık bankacılık ve e-tahsilat hizmetleriyle işletmelere güvenli işlem imkânı sunduklarını söyleyen Erman Yapıcı şu bilgileri paylaştı: “Ödüyo; kredi kartı, kişisel bilgiler gibi bilgilerin tahsilat yapılırken şifrelenmesini sağlar. Kimlik doğrulama mekanizması sayesinde, çalıntı bir kartla kart sahibinin bilgisi dışında işlem yapılmasının önüne geçer. Düzenli olarak tüm güvenlik sertifikalarını yenileyip, sistemlerini güncellediği için potansiyel güvenlik açıklarını anında kapar ve platform güvenliğini sürekli olarak güncel tutar. Şüpheli işlemleri geliştirdiği algoritmalar sayesinde tespit eder ve dolandırıcılığa karşı gerekli önlemleri alır. Ödüyo’nun açık bankacılık ürünü de, finans departmanlarının işlemlerini yönetmeyi kolaylaştırırken, güvenlik ve işlem risklerini ortadan kaldırır.”

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2024 HEDEFİ 25 MİLYAR TL’LİK İŞLEM

-2020 yılında kurulan Ödüyo, Türkiye’de sanal pos hizmeti veren 20 bankanın, sanal pos entegrasyonunun tek ekranda birleştiği, işletmelerin müşteri veya bayilerden gerçekleştirmek istediği tahsilatları kolaylıkla almasını sağlayan bir e-tahsilat sistemi. Ödüyo’da 2023 yılında 824 bin işlem yapılarak yaklaşık 14 milyar TL kredi kartıyla tahsilat gerçekleştirildiğini belirten Erman Yapıcı, “Ödüyo B2B kullanıcı sayısı 100 bini geçerken, müşteri sayımız da 2 binin üzerinde. 2024 yılında hedefimiz 20-25 milyar TL işlem hacmine ulaşmak ve kullanıcı sayımızı da iki katına çıkartmak. Ayrıca e-tahsilat ve online ödeme çözümleri noktasında çığır açacak yenilikleri geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.