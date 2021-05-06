Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır? Kira Stopaj Hesaplama İşlemi

Stopaj, Türkçeye Fransızcadan giren ve ön kesinti anlamına gelen bir kelimedir. İşverenler ve kurumlar tarafından ödenmesi gereken bir çeşit vergi olarak da adlandırılabilir.

Stopaj Nedir?

Stopaj, işverenler tarafından iş yapanlar adına ödenen her yıl değişen oranlarla belirlenen bir vergi türüdür. Stopaj oranları ülkemizde yasayla belirlenir. Vergi tahsilini daha garantili ve kolay bir hale dönüştürmek için uygulamaya konan stopaj sistemi, oldukça güvenilir bir vergi ödeme yöntemidir. Vergi kaçırmanın önüne geçmeyi amaçlayan stopaj sistemi, maliye idaresinin iş yükünü hafifletmeyi ve elde edilen gelirlerin maliye dairesine kısa sürede aktarılmasını sağlama amacına sahiptir.

Stopaj ödemelerinin bazı durumlarda yapılması ülkemizde mecburidir. Bu ödemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Gider pusulası

Kar payları

Kira ödemesi

Serbest meslek ödemeleri

Personellere yapılan ücret ödemeleri

Stopaj Vergisi Ne Zaman Ödenmelidir?

Stopaj vergisinin ödenmesi için belirlenen tarihler bulunur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bu tarihler stopaj vergisinin iki eşit taksitte ödenmesine izin verir. Gelir kapsamına giren kira stopaj hesaplamalarına dair oranlar her yıl mart ayında beyan edilir. Kira stopaj vergisi her yıl Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki ayda ödenir.

Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır?

Stopaj vergisi, her yıl belirlenen ve değişen oranlar baz alınarak hesaplanan bir vergi türüdür. Bu oranlar Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarındaki maddelerde de yer alır. Kanunlarda aynı zamanda stopaj vergisini kimlerin hangi durumlarda ödemelerinin gerektiği de açıkça belirtilir.

Stopaj bir nevi gelir kesintisidir ve brüt ücret üzerinden hesaplanabilir. Bir mülk sahibi ve mülk kiracısı arasında yapılan stopaj, değişen oranlar baz alınarak sabit bir formülle hesaplanabilir. Bu formüle göre brüt kira bedelinin %20'si stopaj vergisi olarak kira ödemesinin yapıldığı an vergi idaresine otomatik olarak aktarılır. Bu sayede vergi toplama işlemleri hız kazanmış olur ve işlem sorunsuzca gerçekleştirilir. Brüt bedelin %80'i ise mülk sahibine kira bedeli olarak aktarılır.

Kira Stopaj Hesaplama İşlemi

Kira stopajı, kiracı tarafından mülk sahibinin hesabına aktarılan kira bedelinden devlete ödenen kesinti miktarıdır. Bu miktar en basit halde, brüt kira bedelinin %20'si olarak hesaplanabilir. Kira sözleşmesinde brüt kira bedelinin bulunmadığı durumlarda net kira oranı 1,25 ile çarpılır veya 0,80'e bölünür. Böylelikle brüt kira bedeli hesaplanır.

Örneğin; 4000 TL brüt kira bedeli olan bir dairede stopaj vergisi 4000 x %20 = 800 olarak hesaplanır.

4000 - 800 = 3200 mülk sahibinin eline her ay geçen net gelir bedelidir.

Kiracının her ay kira stopajını otomatik olarak ödemesi menkul sahibinin vergi ödemelerini kolaylaştıran ve vergi toplanmasındaki iş yükünü azaltan bir yöntemdir. Bu sayede ülkemizde gelir vergisi aksamadan ve gecikmeden kolaylıkla toplanmış olur.

Kira Stopajından Kimler Muaf tutulur?

Kira stopajı, kiracı tarafından yatırılan kira bedelinden her ay belirli oranda kesinti yapılarak vergi dairesine aktarılmasıyla ödenen bir vergi türüdür. Ancak bazı durumlarda vatandaşların kira stopaj vergisini ödemeleri gerekmemektedir. Kira stopajından muaf tutulan kimseler şu şekilde sıralanabilir:

Yurt dışından maaş alanlar

Yabancı konsolosluk ve elçiliklerde çalışan memurlar ya da hizmetliler

Yıllık beyannamenin gösterilmesi gereken ödemeleri gerçekleştiren kimseler

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara