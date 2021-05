Şirket Nedir Ve Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Evraklar / Belgeler

Şirket, mal ve hizmet sağlayan bir kurumdur. Kişisel ya da ortaklı bir yapıya sahip olabilir. Eğer yeni bir şirket kurmak isteniyorsa öncesinde şirket nedir, nasıl bir yapıdır araştırılmalıdır. Daha sonra gerekli şartlar yerine getiriliyorsa şirket kurma eyleminde bulunulmalıdır.

Şirket Nedir?

Şirket, ortaklı ya da şahıs odaklı, belirli bir sermaye gerektiren aynı zamanda ticari faaliyet sunan yapıdır. Şirketler anonim ve Limited olarak ikiye ayrılır. Amacı para kazandırmaktır. Bu işlemi bir mal ya da hizmet sayesinde sağlar. Kendi içerisinde belirli birimlere ayrılır. Her birim kendi işinden sorumlu olur. Ayrıca yıllık vergisini ödemekle ve sigortalı işçi çalıştırmakla yükümlüdür. Devlet tarafından kontrol edilen yapılaşmalardır.

İstenirse hem hizmet hem mal sağlayabilir. Ortaklı bir yapıya sahip ise her ortak belirli bir sermaye ile katılmak durumundadır. Ortaklık payı sermaye ile belirlenir ve bu oranda hak iddia edebilir. Bazı şirketler hisse senedi satışı yapabilir. Bu sayede değer kazanır. Şirketler, her zaman ticari amaç gözetirler. Çünkü yıllık hedefleri ve ödemeleri vardır. Her aşamayı belgelendirmek zorundadırlar. Ortaklı yapılarda kararlar birlikte alınır yani oylamaya sunulur. Ortak görüş yok ise şirket bu işleme devam edemez.

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kurmak hem basit hem de zahmetli bir iştir. Ancak kazanç yapısı avantajlı olan ve bazı durumlarda teşviklerden yaralanan şirketler kurulurken ilk belirlenmesi gereken şirketin hangi amaca hizmet edeceğidir. Yani şirket bir hizmet firması mı olacak yoksa ticari satış yapan ir firmamı buna karar verilmeli ve hizmet ise hangi alanda ticaret ise hangi alanda olacağı tüm detaylarına kadar belirlenmelidir. Daha sonrasında ise şirket sermayesi belirlenmeli. Bu durumda var ise ortakların sermaye payları değerlendirilmeli ve ortaklık payları oluşturulmalıdır. Bir sonraki aşama da şirket merkezi olarak belirtilecek yerin belirlenmesidir.

Şirketler mutlaka sabit bir adres belirtmek durumundadırlar. Tüm bu ana unsurlar belirlendikten sonra ilgili ticaret odasına kayıt yaptırılmalıdır. Bir sonraki kayıt yaptırılacak yer de vergi dairesidir. Buradan vergi mükellefiyeti çıkartmak zorunludur. Sonrasında mali müşavir ile beraber bir şirket sözleşmesi hazırlanmalı ve şirket unvanı belirlenmelidir. Ayrıca yine müşavirin nace kodu da çıkartması gerekmektedir.

Noterden gerekli onaylar alınarak ticaret odasından da onay beklenmelidir. Onay geldikten sonra yeniden notere başvurularak imza sirküleri oluşturulur. Şirketin resmi defteri de noter tarafından onaylanır. Tüm bu işlemlerin ardından vergi levhası da çıkarttırılır. Son olarak vergi dairesi tarafından belirtilen adrese bir yoklama memuru gönderilir ve sonrasında şirketiniz artık işlem yapabilir hale gelir. Hemen faaliyetlere başlanabilir.

Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar / Belgeler

Şirket kurmak için öncesinde bazı evrak ve belgeler toparlanmalıdır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

- İmza sirküleri

- İmza tescil beyannamesi

- Kimlik fotokopisi

- İkametgah kağıdı

- Vesikalık fotoğraf

- Şirket sözleşmesi

- Şirket defterleri

- Vergi levhası

- Fatura irsaliyesi

- Gider pusulası

- Makbuz

- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

- Yazar kasa levhası

- Şirket tescili

- Sicil gazetesi ilanı

- Yoklama tutanağı

- SGK ve Bağ-kur işlem belgeleri

- İş yeri kira sözleşmesi

Tüm bu belgeler şirket kurmak için mutlaka gereklidir. Bazıları şirket başvurusu yapılmadan önce bazıları da başvuru ve süreç esnasında toplanır.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara