Sevk İrsaliyesi Nedir Ve Nasıl Düzenlenir? Faturadan Farkı Nedir

Sevk irsaliyesi, satışı yapılmış olan bir ürünün stok takibini yapmak için kullanılan bir belgedir. Mal satıldıktan sonra verilen sevk irsaliyesi fatura yerine geçmez.

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi satışı yapılmış ya da satılacağı kesinleşmiş bir malın iki adres arasındaki nakli sırasında verilen; malın kime ait olduğunu, birimini ve konusunu kayıt altına alan bir belgedir. Malın satılma işleminden sonra verilen sevk irsaliyesi bir makbuzdur ve fatura olarak kullanılamaz. Sevk irsaliyesi genel olarak yola çıkan malın mükellefini ve ulaşacağı kimseyi belirtir niteliktedir.

Sevk İrsaliyesi Nasıl Düzenlenir?

Sevk irsaliyesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Sevk irsaliyesinin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

Maliye Bakanlığı kaşesi ya da noter tasdikli mühür

Malın miktarı ve cinsi

Sevk irsaliye ibaresi

İrsaliyeyi düzenleyen kişinin adı, soyadı, varsa ticari unvanı, vergi dairesi, iş adresi, hesap numarası

Alıcının adı, varsa ticaret unvanı, hesap numarası ve varsa vergi dairesi

Malın nereye ve kime gönderildiği

Teslim tarihi

Düzenleyen kişinin, alıcının ve malı teslim eden kişinin imzaları

Sevk irsaliyesi yukarıdaki bilgiler eklenerek oluşturulur. Satışı yapılan mal satıcı tarafından sevk edilirse irsaliyenin satıcı tarafından, eğer alıcı tarafından sevk edilirse alıcı tarafından düzenlenmesi gerekir. Sevk irsaliyesi 3 nüsha halinde hazırlanır. Bazı durumlarda daha fazla nüsha gerekebilir. Hazırlanan nüshalardan 2 tanesi malı taşıyan araçta bulunur. Aynı zamanda araçta satışı yapılan ürünlerin de bulunması gerekir. Herhangi bir maliye denetimi sırasında irsaliyeli bir malın araca yüklü olmaması satıcı için ceza yazılmasına neden olur.

En az 3 nüsha halinde düzenlenmeyen sevk irsaliyesi düzenlenmiş sayılmaz. Sevk irsaliyesinin en az 3nüsha halinde düzenlenmemesi usulsüzlük olarak kabul edilir. Sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarih ile sevk tarihi belgede bulunmalıdır. Düzenlenme ve sevk tarihinin aynı güne denk geldiği durumlarda da bu iki tarih ayrı ayrı belirtilir. Bu iki tarihten birinin eksik olması sevk irsaliyesinin geçersiz olmasına neden olur.

Sevk İrsaliyesinin Faturadan Farkı Nedir?

Sevk irsaliyesi genellikle faturayla karıştırılan bir belgedir ancak fatura yerine geçmez. Fatura da irsaliye gibi satış işlemi gerçekleştikten sonra düzenlenen ve verilen bir belgedir. Faturada bulunması gereken bilgiler sevk irsaliyesinden farklıdır. Bir belgenin fatura değeri kazanması için aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

Faturayı düzenleyen satıcının adı, soyadı

Satışı yapılan malın ne kadarlık bir meblağa denk geldiği

Ödeme karşılığında sunulan malın ne olduğu

Mal satış tarihi

Satılan mal miktar veya adeti

Yukarıdaki bilgilerden bazılarının eksik olduğu durumlarda hazırlanan belge fatura değeri kazanmaz. Yani bir belgenin fatura değeri taşıyabilmesi için yukarıdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde içermesi gerekir. Fatura ve sevk irsaliyesi arasında bazı farklılıklar bulunur. Sevk irsaliyesinde ve faturada yer alan bilgiler birbirinden farklıdır. Sevk irsaliyesi fatura yerine geçmez. Sevk irsaliyesi, satışı yapılan bir malın depodan çıkarılması ve ilgili adrese ulaştırılması için düzenlenen bir belgedir.

Alıcı malı teslim alırken satış irsaliyesini imzalamak durumundadır. Satış irsaliyesinin imzalanması malın teslim alındığını onaylar niteliktedir. Fatura ise, satışı yapılan mala ait fiyat ve ödeme bilgilerini içeren bir belgedir. Her türlü iade ya da değişim işlemlerinde fatura gerekir. Fatura malın teslimiyle birlikte alıcıya verilir. Sevk işlemi yapılan ürüne ait faturanın en geç 7 gün içinde kesilmesi gerekir.

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