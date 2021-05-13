Ön Muhasebe Nedir Ve Nasıl Yapılır? Ön Muhasebe Nasıl Tutulur

Ön muhasebe raporları, şirketin yöneticilerini ve şirketin ortaklarını ilgilendirir. Ön Muhasebe işlemleri ile Mali Müşavirlerin konusuna giren Genel Muhasebe için gerekli olan pek çok verilere de sahip olunabilir.

Ön Muhasebe Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ön muhasebe, işletmelerin temel muhasebe işlemlerini takip eden bir muhasebe anlayışıdır. Ön muhasebe işletmenin para ile ifade edilen işlemlerini yani, işletmenin stokları, senetleri, çekler, nakit parası, müşterileri, banka hesapları gibi temel unsurların kaydını tutar. Aynı zamanda bunların hareketlerini takip etmek için de kullanılır.

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur?

Küçük ve yeni işletmelerde tüm muhasebe işlemlerini işletme sahibi yapabilir. Gelişmiş işletmelerde ise, ön muhasebe kayıtlarını tutabilmek için genellikle ön muhasebe elemanı çalıştırılır. Elle yapılan pek çok kayıt, Excel yardımı ile kaydedilir ve elektronik ortamda tutulur. Tüm bu işlemlerin hatasız ve düzenli olması şirket için büyük önem taşır. Hatalı vergi hesaplanması, yanlış fatura kesimi gibi durumlarda şirket mali zarara uğrayabilir ya da şirkete ceza kesilmesi gerekebilir.

İşletmeleri ilgilendiren çok sayıda finansal bilgi ön muhasebe kapsamında takip edilir. Bir işletme sahibi, şirketine fotokopi makinesi almak istediği zaman öncelikle finansal durumunu kontrol etmelidir. Aksi takdirde nakit şirket, sıkıntısı yaşayabilir ve ödemelerini yapmakta zorlanabilir. Bu nedenle işletme sahibinin ihtiyacı olduğu tüm finansal bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi için ön muhasebesini kendi kendine takip etmesi gerekir.

Kimler Ön Muhasebe Tutmak Zorundadır?

Her işletmenin gelir, gider, stok durumu, borç ve vergi borcu gibi mali durumunu kolaylıkla yönetebilmesi için ön muhasebesini tutması gerekir. Kar amacı güden ya da gütmeyen işletmeler ön muhasebe tutabilir. Özellikle de kar amacı güden işletmelerin ön muhasebe tutması, mali işlemlerini daha kolay yönetebilmesi için gereklidir.

Ön Muhasebede Yapılan İşlemler Nelerdir?

Ön muhasebe unsurlarının belli başlı görevleri vardır. Bunlar ise;

Müşteri - Tedarikçi (Cari) Hesap Takibi: Şirketin tedarikçi ve müşteri hesaplarının toplamı cari hesaplardır. Her türlü alım satım işlemini, ödemelerinizi, alacak ve borç takibi, tahsilat ve ödemelerinizi ile cari hesap takibi yapılabilir.

Fatura ve İrsaliye Takibi: Alış ve satış işlemlerini gerçekleştirirken irsaliye ve faturalarınızı takip etmeniz gerekir. Bunun düzenli bir şekilde takip edilmesi, uzun vadede işletmenize büyük fayda sağlar.

Stok Giriş - Çıkış Takibi: Ürün alım satımı yapan firmalar için depolarında yer alan malların takibinin düzenli bir şekilde yapılması çok önemlidir. Stok takibini düzenli bir şekilde yaparak en çok satılan ürünler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun sonucunda en çok satılan ürünlerinizden elinizde stok birikimi olmayacak kadar asgari miktarda bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Çek - Senetleri Takibi: Nakit alışveriş yapmadığınız dönemlerde ödemelerinizi çek ya da senet ile yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu durumda çek ve senetlerinizin takibini düzenli bir şekilde yapmanız çok önemlidir. Özellikle de birinden size olan borcu karşılığında bir çek alıyor ve müşterinize olan borcunuzu aldığınız bu çeki bozdurmadan çek cirolama işlemi ile ödüyorsanız çek takibi yapmak çok daha önemli bir hal alır. Senetlerinizi vade tarihleri ile takip ederek nakit akışınızı izleyebilmeniz için bu oldukça önemlidir.

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