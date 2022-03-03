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KOBİ’lere finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme daveti

#Kobi#Ekonomi#Teknoloji
KOBİ’lere finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme daveti

KOBİ’lere; gündemi yakalama imkanı veren seminerler, özelleştirilmiş eğitim programları, networking ve işbirlikleriyle finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme fırsatı sunan Akbank Dönüşüm Akademisi, tüm KOBİ’leri yüzlerce eğitim programından faydalanmaya çağırıyor.

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Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa konuyla ilgili olarak, “Dijitalleşen dünyada müşterilerimizin de kendi işleri ve müşterileri için aynı deneyimi yaşatmak istediklerini biliyor ve onları bu dönüşümde desteklemek üzere yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak, birlikte üretirsek var olabiliriz. Özetle kendimiz kadar ekosistem için de değer üretmeliyiz. Bunu da birlikte yapmalıyız. Bu anlayışla Akbank Dönüşüm Akademisi ile KOBİ’lerin dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü, finansal olarak güçlendirilmeleri, ihtiyaçları olan bilgiye, kaynaklara ve pazarlara erişimi gibi kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri için destek vermek ve müşterilerimizin yanında olmak istiyoruz” dedi.

Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık ise, “KOBİ’ler için gündemde olan konulara yer verdiğimiz seminer programlarımız, finansal, dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen yapılandırılmış programlarımız ve networking programlarımız ile Akademi üç temel başlıkta kurgulandı.

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KOBİ’lerin gündemi ne ise bizim de gündemimiz o olmalı diye düşündük. KOBİ’leri ve iş dünyasını etkileyen güncel gelişmeler ve müşterilerimizden gelen sorulara göre bu seminerleri şekillendireceğiz ve sorulara yanıtlar arayacağız” ifadelerini kullandı.

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#Kobi#Ekonomi#Teknoloji

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