Katılım Bankası Nedir, Nasıl Çalışır? Diğer Bankalardan Farkı Nedir?

Katılım bankası, müşteri talepleri doğrultusunda katılım bankacılığına uygun bir şekilde mal, hak ve ya hizmet üretir. Hak ve hizmetler peşin bir şekilde satın alınırken bunların kiralanması ve ye taksitli bir biçimde müşterilere satılması da gündeme gelir. Katılım bankacılığı toplanan fon ve ortaklık çalışmalarından kar sağlayan bankacılığa denilir.

Katılım Bankası Nedir?

Cari ve katılma olarak iki farklı hesap ile fon toplayan katılım bankası tüm işlemleri faizsiz olarak gerçekleştirir. Katılım bankacılığı da müşterilerden fonları sahipsiz bir şekilde ticaret ve ya sanayi yoluyla değerlendirir. Burada elde edilen kar ve ya zararlar müşteriler ile ortak bir şekilde paylaşılır. Bu nedenle katılım bankacılığındaki işlemlerde faiz uygulanmaz.

Katılım bankacılığında müşterilerin talepleri ön plana alınır. Ayrıca katılım bankacılığına uygun mal, hizmet ve haklar peşin olarak satın alınması, kiralanması ve ya taksitli şekilde müşterilere satılması söz konusu olabilir. Katılım bankacılığı ise toplanan fonlar ile yapılan ortak çalışmalardan kar sağlamaktadır. Son yıllarda katılım bankacılığına olan ilgi artmış bir durumda. Katılım bankacılığının destek sağlamadığı bazı konular vardır.

Faiz barındıran ve risk içeren alkollü içecekler, şans oyunları, tütün ve ya silah ile alakalı bankacılık işlemleri katılım bankacılığında yer almaz. Özellikle faizsiz bankacılığın doğru ve uygun bir şekilde yapılması için katılım bankalarında danışma komitelerine ihtiyaç duyulur. Özelikle bankalardaki ürün ve süreçler yönetime bağlı olmasının yanı sıra bağımsız faaliyet göstermeleri ile bilinirler. Ayrıca yapılan tüm işlemler de danışma komitesi onayından mutlaka geçer.

Katılım Bankası Nasıl Çalışır?

Katılım bankası içerisinde faaliyetler genellikle zarar ve kar esasına dayalı bir şekilde yapılır. Ayrıca herhangi bir mal vadeli ya da peşin olarak satılması sonucunda elde edilen kazanç genellikle kardır. Özellikle malların alım ve satım işlemlerinden önce katılım bankaları alacakları kar oranını belirlerler. Bu nedenle müşteriler de ayın hangi gününde ne kadar taksit ödeyeceklerini bilirler.

Banka tarafından belirlenen kar oranına göre vadenin bitişine kadar herhangi bir değişiklik de yapılmaz. Aynı zamanda müşterilerin alacakları kar da havuz içerisinde toplanan fonlardan elde edilen kardan ödenmektedir. Bu bankanın en önemli özelliği faizsizlik prensibine göre çalışmasıdır. Katılım bankacılığında genellikle ticaret ve sanayide para değerlendirilmesi yapılır.

Diğer Bankalardan Farkı Nedir?

Katılım bankaları ve diğer bankalar arasında benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan geleneksel bankalar müşterilerine kredi diğer bir adı ile faizli borç verirler. Katılım bankalarında ise bu durum farklıdır. Katılım bankalarında ticaret yöntemi kullanılarak müşterilere fon kullandırılır.

Fon kapsamında müşteri ihtiyacına bağlı olarak mal, hizmet ve hakkı peşin alarak satıcından alınır ve üzerine kar ilave edildikten sonra müşteriye vadeli olarak satılır. Katılım bankaları ve mevduat bankaları genellikle fonksiyonel olarak birbirlerine benzer.

Vatandaşlar arasında faizli kredi alımına karşı olanlar genellikle katılım bankalarını tercih ederler. Bu nedenle katılım bankacılığı ve mevduat bankacılığının fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri tamamen farklı olarak bilinir. Mevduat hesabında faiz oranları yüksek olurken katılım bankacılığında ise faiz kesinlikle yasaktır. Bu nedenle katılım bankaları kar ve zarara katılımda ortaklık esasına göre fon toplarlar. Yapılacak iş ve ya alınacak hizmet ile ilgili müşteriler istedikleri bankayı tercih ederler.

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