İTO Tescil Sorgulama İşlemi Nereden Ve Nasıl Yapılır?

İstanbul Ticaret Odası tescil sorgulama, ticari işletme sahiplerinin online olarak kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri işlemlerden biridir. İTO kayıt sorgulama işleminin online platform üzerinden gerçekleştirilebilmesi için İstanbul Ticaret Odası şirket web sitesinde "Ticaret Sicil İşlemleri" menüsüne girilmesi gerekmektedir.

İTO Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

İstanbul Ticaret Odası'na kayıt başvurusunu online olarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Https://bilgibankasi.ito.org.tr/tr/bilgi-bankasi/firma-bilgileri linkine tıklayarak başvuru işlemi sırasında verilen kayıt numarası ve işlem numarasını girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Ayrıca https://eportal.ito.org.tr/tescil-basvuru-sonucu-sorgulama bağlantısında yer alan tahakkuk numarası (ödeme makbuzunda yazılı numara) üzerinden kayıt başvurusunu kontrol edebilirsiniz. Bunlara ek olarak İstanbul Ticaret Odası da e-devlete erişebilmektedir. İTO'ya kayıt süreci ile ilgili sorularınız için e-devlet girişi ile bilgi alabilirsiniz.

İTO Tescil Sorgulama İşlemleri Nereden Yapılır?

İstanbul Ticaret Odası'na kayıt başvurusuna internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca 444 0 486 numarası telefonla kolaylıkla kurulabilir. İstanbul Ticaret Odası randevu ile çalışan bir kuruluştur. Ancak doğrudan şubelerinden de bilgi alabilirsiniz. İTO kayıt sorgulamaları İstanbul Ticaret Odası Eminönü Merkezi, Okmeydanı Perpa, Esenler Giyimkent ve Maltepe şubelerinden yapılabilir.

İTO Tescil Numaramı Nereden Öğrenebilirim?

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı bir işletme sahibiyseniz, kurumun bulunduğu binaya gitmeden gerekli İTO kayıt numarasını online olarak bulabilirsiniz. Ticaret sicil numarasını öğrenmek istediğiniz firma size ait ise İstanbul Ticaret Odası'nın resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki "Online Hizmetler" menüsünde bulunan "Ticaret Sicil Numarası Sorgulama" ile en kısa sürede sonucu alabilirsiniz.

İTO Ticaret Sicili Kaydı Nereden Alınır?

Ticaret sicili, ticarete dahil olan tüm kişilerin kayıtlı olduğu sicil olarak bilinir. Bir iş kuracaksanız, bir ticari sicil oluşturmalısınız. Bir işletme sicilinin oluşturulması, her iki üçüncü tarafın da ticari bilgilere sahip olması ve faaliyetleri takip etmesi için zorunludur. İstanbul Ticaret Odası'nda ticaret sicili oluşturmak için kuruma resmi başvuru yapmanız gerekmektedir.

İTO Tescil İşlemleri Nelerdir?

İstanbul Ticaret Odası ile ticari sicil oluştururken öncelikle Mersis ile bir şirket tüzüğü hazırlamanız gerekmektedir. Bu sözleşmenin imzalanması için notere bir başvuru yapılır. İmzalandıktan sonra bir banka hesabı açılır ve sermayenin 1 / 4'ü o hesaba aktarılır. Kurucular ticaret odası nezdinde beyanname ve tescil beyannamesi imzalar.

İTO Ticaret Siciline Tescil Süresi Ne Kadardır?

İstanbul Ticaret Odası ticaret siciline kayıt süresi ile ilgileniyorsanız, detaylara kurumun resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kanunda belirtilen tescil başvurusu yapma süresi 15 gündür. Ticaret Sicili yönetim organı dışında ikamet edenler için Ticaret Siciline kayıt süresi 30 gündür (1 ay).

İTO Ticaret Sicil Numarası Ne İşe Yarar?

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan Ticaret Sicil Numarası, şirket ve unvan sicile tescil edildiğinde verilen numaradır. Tüm ticaretle uğraşan kişilerin, yani tüccarların kayıtlı olduğu ticaret sicil numarası, bir tür şirket kimlik numarası olarak bilinir. İş kurmak isteyen herkesin bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Numarası alması gerekir.

İTO Ticaret Sicil No Kaç Haneden Oluşur?

İstanbul Ticaret Sicil Numarası 26 haneden oluşmaktadır. Örnek olarak iş yeri sicil numarasını alalım numara sıralaması aşağıdaki gibidir: 3 1083 04 04 9998999 034 77-05 000 İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı firmanın taşeronları varsa numaranın son hanesi taşeronların kayıt sırası 002-003 numaralıdır.

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