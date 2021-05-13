İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nedir? İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nasıl Kesilir, İşlenir Ve Kimler Kesebilir?

İhraç kayıtlı satış faturası, ihracatçılık yapan insanları oldukça yakından alakadar eden bir meseledir. İhraç kayıtlı satış ihracat sektöründe sıkı sık duyulması söz konusu olan terimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun sayı 3065, 11-c maddesi kapsamında ülke dışında döviz karşılığı satışı yapılması koşuluyla üreticiden alınmış durumda olan mallar için katma değer vergisi ödemesi söz konusu olmaz. Ülke içerisinde alım işlemi gerçekleştirilirken KDV ödenme durumu olan ürünler mevcut ise dahi ihracat işinde olunduğunu göstererek devlet kurumlarından vergi iadesi talebinde bulunulması söz konusu olmaktadır.

Bu işlemleri ekseriyetle malı alıp satan şahıs veya kurumlar gerçekleştirecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu şirketler üreticiden kendilerine KDV dışında fatura kesmesi talebinde bulunacaklardır. Eğer ürün satışı yapılması söz konusu olan bu kurum ve kuruluşlar ihracat yapacak ise üretici olarak 3065 sayılı KDV kanunu kapsamında ihraç kayıtlı fatura kesme işlemi gerçekleştirebilirler.

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nasıl Kesilir, İşlenir?

İhraç kayıtlı satış faturası nasıl kesilir, işlenir sorusu çok sıklıkla sorulan sorular arasında yerini almaktadır. Bu yönden son derece önemli bir konu olma özelliği barındırmaktadır. Buna göre üretici konumunda olan ilgili firmanın belirli kurallar kapsamında hazırlayacak olduğu faturada KDV mal bedelinden ayrı olarak gösterilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Faturaya eklenecek olana “İhraç edilmek koşulu ile satışı yapıldığından dolayı Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir,” ibaresiyle birlikte KDV tahsili yapılmaz. İhracatçının ise teslim almış olduğu tarihten başlayarak üç aylık bir süre içinde ürünleri ihraç etmesinin gerekliliği söz konusudur.

Kimler İhraç Kayıtlı Satış Faturası Kesebilir?

İhracat kayıtlı fatura kesmek üreticinin elinde olan bir işlem olduğundan dolayı bazı beklentileri karşılamak da yine üreticinin sorumluluğu olmaktadır. Bir kez bu şekilde faturalandırma yaparak mal satabilmek amacıyla imalatçı vasfına erişmiş olma gerekliliği söz konusudur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bunun için getirmiş olduğu bazı kriterlerin varlığı söz konusudur.

Sanayi siciline kayıt yaptırmış durumda olmak ve Sanayi Sicil Belgesine sahip durumda olmak yahut Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gıda işletmesi kayıt belgesi almış olmak, çiftçi kayıt belgesi yahut işletme onay belgesinden bir tanesini almış durumda olmak şartı söz konusudur.

Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri, Sanayi Odası veya Ticaret Odası gibi ilgili olan meslek odalarına kayıt yaptırmış durumda olunmasının gerekliliği söz konusudur. İmalathanesinde o esnada yürürlükte olan Sanayi Sicil Tebliğlerinde belirtildiği süre boyunca çalışan işçiye sahip durumda olmama gerekliliği söz konusudur. Ayrıca çalışma alanı gerekli olan üretim alt yapısına ve araç park alanına da sahip durumda olmalıdır.

Gerekli olan tüm koşulların sağlanmasının yanı sıra üreticiler kendi üretimlerinin beraberinde fason imalat da yaptırmakta ise, bunlar için de bazı koşullara uyulmasının gerekliliği söz konusudur. Gerçekleştirilen fason imalatının sadece Sanayi Sicil Belgesi ile belirlenmiş olan üretim alanlarında yapılmasının gerekliliği söz konusudur.

Fason olarak yaptırılması söz konusu olan imalat da ana imalatçı çalışmanın getirmiş olduğu tehlikeleri, riskleri ve organizasyon sorumluluğunu üstlenmesinin gerekliliği söz konusudur. Fason imalat için gerekliliği söz konusu olan hammadde ve yardımcı maddelerin ana üretici tarafından temin edilmesinin gerekliliği söz konusudur.

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