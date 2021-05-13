E-Haciz Nedir? E-Haciz Nasıl Ve Kaç Günde Kaldırılır? E-Haciz Kaldırma Talebi Hakkında Bilgi

E-haciz genel olarak elektronik haciz olarak bilinir. E-haciz genellikle vergi borçları nedeniyle maaşlara uygulanır.

E-haciz Nedir?

E-haciz, geçmiş dönemlere ait borçların devlete ödenmemesi nedeniyle uygulanan bir haciz türüdür. Genellikle ödenmeyen eski dönem vergileri sebebiyle işleme giren e-haciz maaşlara kesinti olarak yansıtılır. Maaşın bir kısmına ya da tamamına borç ödenene kadar devlet tarafından el konulması normaldir. Ancak devlete ödenmesi gereken borcun miktarına bağlı olarak e-hacizin uygulama yöntemi de farklılaşabilir. E-haciz gerekirse gayrimenkul ve taşıt gibi taşınmazlar üzerinden de uygulanabilir.

E-haciz Nasıl ve Kaç Günde Kaldırılır?

E-haciz işlemi başlatılmadan önce borçluya bir tebligat gönderilir. Bu tebligatta e-hacize dair borçluyu ilgilendiren bütün detaylar bulunur. Tebligatın gönderildiği tarihi takriben 15 gün içerisinde borcun ödenmesi durumunda e-haciz işlemi başlatılmaz. Ancak aksi gerçekleşirse haciz işlemi gecikmeden başlatılır. 15 gün süre zarfında borcun bir kısmının ödenmesi ya da taksitlendirilmesi de haciz durumunun kaldırılmasını sağlar. Bilgilendirilen borçlunun borcunu ödemeye dair herhangi bir girişimde bulunmaması haciz işleminin en kısa sürede başlatılmasına neden olur.

E-haciz Kaldırma Talebi

E-haciz; banka borcu, SGK prim borcu ya da vergi borcu gibi durumlarda maaş hesaplarına uygulanan bir vergi türüdür. Banka hesaplarına uygulanan e-hacizin kaldırılması için borcun tamamen ödenmesi gerekir. Vergi dairesine ya da bankaya ödenmesi gereken borcun ödenmemesi durumunda e-hacizin kaldırılması mümkün değildir. Haczin banka hesaplarına uygulanmaya başladığı süreden sonra kaldırılması için borcun tamamen ödenmesi gerekir. Borç tamamen ödendikten sonra ilgili kurumların bu durumda bilgilendirilmesi ve e-hacizin kaldırılmasına yönelik bir talebin gönderilmesi gerekir. Borcun ödenmesiyle birlikte maaş hesapları üzerindeki kısıtlamalar da kaldırılır.

Borcun tamamen ödenmesi haciz işleminin kaldırılması için gereklidir. Borç tamamen ödendikten sonra borçlunun ilgili kuruma bir dilekçe yazarak haciz işleminin kaldırılmasını talep etmesi gerekir. Bu şekilde hesaba uygulanan haciz kaldırılabilir. Borcu yoktur yazısının alınması için bankaya ya da vergi dairesine olan borcun eksiksiz bir şekilde ödenmesi gerekir. Borca ait en ufak bir tutar bile haczin kaldırılmasına engel olur.

Borcun ödenmesiyle birlikte ilgili kurum ve borçlu arasında bir yazışma süreci başlatılır. Bu sürecin normalden daha hızlı bir şekilde işlemesi için kurumdan ıslak imzalı bir belge alınabilir ve bu belgeyle ilgili bankaya başvurulabilir. Islak imzalı belgeyle birlikte bankaya giderek banka hesabındaki haczin daha kısa sürede kaldırılması sağlanır.

E-haciz İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Bazı durumlarda kişilerin e-haciz tebliğine itiraz hakkı bulunur. Eğer tebliğin kişilerin eline ulaşmasından önce borç ödenmişse bireyler e-haciz itiraz hakkı kazanırlar. Eğer tebliğ çekilen kimse, bu karara itiraz etmek istiyorsa, olası borcun bulunmadığını, tebliğin eline ulaşmasından önceki süreçte ödendiğini ya da itiraz sebebini 7 gün içinde yazılı bir şekilde tahsil dairesine bildirmek zorundadır. Ödenmiş olan borçların tekrar ödemesi alınamaz.

E-haciz Borcunu Taksitlendirme

E-haciz borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi borçluların en çok tercih ettiği yöntemler arasındadır. Ancak bu borçların taksitlendirilmesi için yapılması gereken bir takım şeyler bulunur. E-haciz işleminin uygulamaya girmesinden önce borçlulara bir tebliğ gönderilir ve haciz bu tarihten 15 gün sonra devreye girer. Bu süreçte borcun %20'lik kısmını ödeyen kimseler geri kalan miktarı taksitlendirmek için başvuruda bulunabilirler.

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