E-Fatura Tasarımı Nasıl Yapılır? E-Fatura Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elektronik fatura kısa bilinen adıyla e-fatura; genel olarak standart şablonlarla kullanıcıların karşına çıkıyor. İşletmeler ise kendi kimliklerini en iyi şekilde ifade edebilen farklı tasarımları tercih edebiliyorlar. E-fatura hakkında detaylı bilgiye haiz olanlar e-fatura tasarımı hususunda da ihtiyaç duydukları bilgileri edinmek istiyorlar. Farklı e-fatura tasarımlarının mümkün olabilmesi e-fatura tasarımı ve çeşitlerini gündeme taşıyor. E-fatura tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli konular ise bilinmesi gerekenler arasında göze çarpıyor.

E-Fatura Tasarımı Nasıl Yapılır?

Kağıt ortamında düzenlenen faturanın dijital yani elektronik ortama aktarılan şekli e-fatura olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektronik bazlı bu belge, XML olarak bilinen bir format üzerine hazırlanır. Değişik parametreler eşliğinde HTML formatı haline gelerek web sayfasına dönüşmektedir. Elektronik fatura portalı veya özel entegratöre haiz olunması durumunda bu sistemde e-fatura oluşturmak amacı ile hazır fatura şablonu kullanılabilmektedir. Hazır şablon kullanımı tercih edilmemesi halinde işletmeler kendilerine uygun bir fatura tasarımı oluşturabilirler.

İşletmeler markalarına özgü olarak bir fatura tasarlama fikrinde olabilirler. Böyle bir durumda e-faturanın XSLT tasarımı düzenlenmelidir. E-fatura tasarımı yapılırken oluşturulan tasarım e-fatura entegratörü ile paylaşılarak işlem tamamlanmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse firmalar kendilerine has bir e-fatura tasarımı yapmak istedikleri zaman ilk olarak bir XSLT belgesi oluştururlar. Bunun için ise HTML ile XML bilgisine haiz olmaları gerekir. Her program ile uyumlu bir şekilde çalışabilen bir e-fatura tasarımı oluşturulması önem kazanmaktadır.

Elektronik faturalar belli standartlar dahilinde hazırlanması gereken belgelerdir. Bu bakımdan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen bazı yazım standartlarının dışına çıkılmaması gereklidir. Fatura tasarımını içeren dosya XML formatı aracılığı ile web sayfasına dönüşmekte ve bu sayede XSLT dosyaları dilenen programlarda kullanıma hazır hale gelmektedir.

E-Fatura Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-fatura tasarımı yapmak isteyenler e-fatura tasarlarken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor ve bu konuda araştırmalar yapıyorlar. Bu konuda belirtmek gerekir ki e-fatura tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar mevcut olup bu unsurlar şöyle ifade edilebilir:

- Oluşturulan dosyaya ait boyutun toplamda 150 KB'tan fazla olmamasına dikkat edilmelidir.

- HTML kodlamasının duyarlı yapılmasına özen gösterilmelidir.

- Javascript kullanılmasından kaçınılmalıdır.

- Fatura tasarımları internet aracılığı ile yüklenen resim ve benzeri dış bağlantı adresine haiz olan unsurları kullanmadan oluşturulmalıdır.

- Her tarayıcıda farklılık gösterebilen CSS kullanımından kaçınılmalıdır.

- Firmaya ilişkin e-fatura tasarımında kullanılan bilgilerin doğruluğundan mutlak surette emin olunmalıdır.

E-faturada mutlaka bulunması gereken bilgiler de yanıtı merak edilen soruların başında geliyor. Kesilecek e-faturanın üzerinde mutlaka yer alması gereken bazı bilgiler mevcut olup bu bilgiler şöyledir:

- E-faturaya ilişkin düzenleme tarihi ve belge numarası

- E-faturayı düzenleyen kişi veya kuruma ait ad ve soyad, varsa ticari unvan, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

- Müşterinin ad ve soyadı, ticari unvanı, vergi dairesi ile vergi kimlik numarası

- Mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü ile tutarı

- Satışı gerçekleşen mal veya hizmete ilişkin teslim tarihi ve irsaliye numarası

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