Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır

Cari hesap, takibini muhasebe departmanının yaptığı işlemlerdir. Tutulan kayıtlardan muhasebe departmanı sorumlu tutulur. Fakat firma sahibinin talebi üzerine firma sahibi kendisi de bu kayıtları tutabilir. Bu olay firmanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre değişir.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap, işletmenin tedarikçi ve alıcıları ile arasındaki mevcut olan bütün harekâtların bir araya geldiği hesaplara verilen isimdir. Ticaret Kanunu'nda da bununla ilgili tanım vardır. Cari hesap, iki kişinin hesapları arası para, mülk, hizmet ve değişik işlemlerden dolayı birbirlerindeki alacaklarını birbirinden ayrı istemekten karşılıklı olarak bırakıp, bunları hesap kesim tarihinde ödemek üzere kaydoldukları hesaptır.

Sürekli birbirinden mülk ya da hizmet alan bireyler, bu operasyonların her birinde fiyat ödemek yerine bunları cari hesap ile takipte bulunurlar. Aralarında karşılıklı bir şekilde borç ilişkisi kuran iki işletme, birbirleri arasında cari hesap oluşmasını sağlamış olur. Bu iki şirket, aralarında lüzumları istikametinde mülk ya da hizmet gibi alım satımı yapar ancak her seferinde ödeme hakikatleştirmez.

Tüm bu olanların yanında cari hesap dayanağı ile borç kaydı tutarak cari hesap takiplerini yaparlar. Bu durumda, borçlu taraflar sabit değildir. Değişmezliği yoktur tam tersi değişebilir.

Cari Hesap Takibi Nedir?

Cari hesap takibi, aralarında para, mülk ve ya hizmet gibi karşılıklı alım satımı ilişkisi kuran tarafların, bu akışı kayıt altına almasıdır. Aralarındaki tüm ödeme ilişkisi görülebilir bu şekilde. Cari hesap takibi, iki işletme ve ya firma arasında yapılabilir. Buna ek olarak herhangi bir işletme ve şahıs arasında da gerçekleşebilir.

Borç ve alacak ilişkisi zor bir ilişkidir ve mutlaka takibi düzenli ve özenle yapılmalıdır. Böylece kimse zor durumda kalmamış olur. Genellikle firmalarda bu tür cari geçmişlerin ve işlemlerin kaydının tümü muhasebe departmanı tarafından kayıt altında bulunması uygun görülür. Dikkat edilmesi gerekir ki cari hesap sadece geçmiş ve ya eski yılların kaydı tutulmaz. Düzenli ve güncel bilgi takibini de içerir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi birlikte bulunan o anki alacakların gidişatı tanımlanır. Yani rastgele bir aksama gidişatı bu takip sayesinde kolay bir şekilde tespit edilebilir. Tüm bu olanların dışında şirket, alacakların gelmesinin tasarlandığı zamanlarda kendi tasarılarını oluşturabilir. Bunlar, cari hesap takibini ehemmiyetli kılan olayların genelidir. Fakat bunlar kadar bu takibin nasıl yapılacağı da büyük ehemmiyet taşır.

Şirketlere ait cari hesap yakalama usulleri değişiklik gösterebilir. Bu usullerden en eski yöntem kullanılan cari hesap defteridir. Cari hesap defteri 3 ana kısımdan oluşur. Birinci kısım alacaklıların bölümüdür. Diğer kısmında ise satıcı kişilere ait borçlar bulunmaktadır. En son olan kısımda ise vergi borcu yer almaktadır. Alacak ve verecek işlemleri bu şekilde kolayca kayıt altında tutulur. Bu usul teferruat kapsayan bir usuldür. Fakat raporlama işlemine uygun değildir.

Değişik bir cari hesap takip usulü, yeni yöntemlerdir. Bu yöntemlerin başında Excel programı üzerinden yapılan takip usulü gelmektedir. Bu usul, cari hesap defterine göre daha basittir. Çünkü teknolojinin sağladığı imkanlarla işlemler daha kısa sürer. Excel programı ile yapılan cari defter tutma işlemi firmalar için kafa karıştırıcı bir hale gelmesi uzun sürmez.

En son kalan cari hesap usulü ise cari hesap programları kullanılarak yapılabilmektedir. Bu adımda teknolojinin tüm imkanları sonuna kadar yararlanılmaya çalışılmıştır. Hatta cari hesap için özel programlar bile kullanılmıştır. Bu programlar, şirketinizin tüm değişik işletme ve şahıslar ile kurduğu alacak ve borç ilişkisini daha rahat takip etmenizi muhtemel hale getiriyor. Bu programlar için önemli olan şey ise internet bağlantısıdır.

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