Bilanço Nedir Ve Ne İşe Yarar? Bilanço Nasıl Hazırlanır

Bilanço, bir şirketin o andaki finansal durumunu göstermeye yarayan bir tablodur. Bu sayede bilançolar, uzun süreler boyunca ortaya çıkan eğilimler hakkında fikir veremezler. Bilançoyu yorumlamak için yapılması gereken şey ise, bilançonun daha önceki dönemlerle karşılaştırılması gerekir.

Bilanço Nedir?

Bilanço, bir şirketin öz kaynaklarını, varlıklarını ve yükümlülüklerini belli zamanlar içinde raporlayarak, getiri oranlarının hesaplanması, sermaye yapısının değerlendirilmesi için temel bir araç görevi gören şirketler için yol gösterici bir özelliğe sahip olan finansal tablodur. Bunu yaparken diğer şirketlerle de karşılaştırma yapılabilir.

Bilançodan elde edilen oranlar sayesinde yatırımcıların o şirketlere ne kadar sadık olduğunu anlamasına yardımcı oluyor. Bu oranların arasında yer alan borç ve öz kaynak oranları, asit ve test oranları da yer alır. Nakit akışı ve gelir tablosu gibi çeşitli finansal araçlar bir şirketin mali durumunun değerlendirilebilmesi için gerekli ve değerli pek çok bilgi edinilmesine sağlar. Bilanço 3 temel bileşenden oluşur. Bu bileşenler ise, yükümlülükler, varlıklar ve öz kaynaklardır.

Bilanço Ne İşe Yarar?

Bilançolar yatırımcılara yol göstermeye yardımcı olan tablolardır. Bu nedenle yatırımcılar için çok faydalıdır. Çünkü bilançolar, bir şirketin gerçekte ne kadar değerli olduğunu gösterir. Örnek verecek olursak, şirketin ne kadar borcu olduğu ve şirket varlıklarının değerleri de bir şirket tarafından kontrol edilebilir. Aynı zamanda bilançoda daha derinlere inerek bir şirketin varlıklarının yüzde kaç oranında araç ve makine gibi bir takım somut varlıklarının olduğu tespit edilebilir. Yatırımcılar bilançolarda yer alan rakamları, bir şirketin değerini analiz etmek için bazı bir takım finansal denklemlerde kullanabilir.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

İşletme bilançolarının düzenlenmesi için bilanço oluşturma mantığını ve bilanço oluşturmak için temel prensiplerin bilmesi gerekir. Bilançoda yer alan hesap kalemlerinin tamamı açılış yevmiye kaydı düzenlenmeden önce bir yevmiye kaydına konu olmayacağı için sıfır bakiye verir. Bilanço düzenleme sürecinde, muhasebe kayıt sisteminde açılış yevmiye kaydı yapılır. İşletme sahiplerinin sermaye taahhütlerini yerine getirme şekline göre bilançoda kullanılacak olan çeşitli hesap kalemleri tespit edildikten sonra açılış yevmiye kaydı yapılır ve bunun sonucunda sistematik olarak açılış bilançosu da ortaya çıkmış olur.

Açılış bilançosunda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de kaynak ve varlık hesaplarının doğru hesap sınıflarına konmasıdır. Bilanço hesap sınıfları aktifte 1 ve 2 ile başlarken pasifte ise; 3, 4 ve 5 ile başlar. Varlıklara ilişkili çeşitli hesap kalemleri bilançonun sol tarafına, kaynaklarla ilgili hesap kalemleri ise tablonun sağ tarafına yerleştirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli konu ise, düzenleyici hesapların aktif ve pasif toplamlarda nasıl yer alacağı konusudur.

Bilançonun aktif bölümünde yer alan aktif karakterli hesaplar bir araya toplanır. Bunun ardından bilançonun aktifinde yer alan ve aktifi düzenleyen diğer hesaplar toplanır aktif karakterli hesapların toplamından aktifi düzenleyen hesapların tamamının toplamı çıkarıldıktan sonra aktif toplam bilançonun sol bölümüne yazılır.

Bilançonun pasifinde yer alan pasif karakterli hesaplar toplanır ve ardından bilançonun pasifinde yer alan pasifi düzenleyen hesaplar toplanır. Ardından pasif karakterli hesapların toplamından pasifi düzenleyen hesapların toplamı çıkarılarak pasif toplam bilançosunun sağ bölümüne yazılır.

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