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Ekonomi
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

KOBİ nedir? KOBİ destek kredisi ne demek?

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KOBİ nedir? KOBİ destek kredisi ne demek?
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Mikro, küçük ve orta büyüklükte olarak tanımlanan işletmelerin genel adı olan KOBİ kelimesi, pek çok destek ödemesinin gündemde olduğu son günlerde araştırılan terimler arasında yer alıyor. Çalışan sayısı ve yıllık ciro miktarına göre değişkenlik gösteren KOBİ tanımı, yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. KOBİ destek kredisi gibi ödemeler de bu yönetmeliğin tanımladığı çerçevede yapılmaktadır. Peki, KOBİ nedir ve KOBİ destek kredisi ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

KOBİ NEDİR VE NASIL SINIFLANDIRILIYOR?

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

KOBİ DESTEK PAKETİ NEDİR?

KOBİ destek paketleri çeşitli zamanlarda KOSGEB tarafından işletmeler için kredi imkanı sunmaktadır.

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