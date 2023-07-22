KKM’de zorunlu karşılık yüzde 15 oldu

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Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla Merkez Bankası kur korumalı mevduat (KKM) için yüzde 15 zorunlu karşılık oranı getirdi. Kur korumalı hesaplar için getirilen yüzde 15’lik zorunlu karşılık uygulaması tüm vadeler için geçerli olacak. Yeni tedbirin yaklaşık 450 milyar liralık likiditeyi çekmesi bekleniyor.

SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası’nın Zorunlu Karşılıklar Tebliği’nde değişiklik yapan tebliğ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle bir gün önce PPK’da verilen sinyalin ilk adımı atılmış oldu. Politika faizinin 17.5’a çıkarıldığı PPK sonrası yapılan açıklamada, “Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır” denilmişti. Alınan kararla Merkez Bankası KKM hesapları için zorunlu karşılıkları tüm vadede yüzde 15’e çıkardı. Karardan sonra bankalar KKM yaptığında daha fazla karşılık ayırmak zorunda kalacak. Bu durum da KKM’nin bankalara olan maliyetini artıracak. KKM’ye verilen mevduat faizinin gerilemesi bekleniyor. Resmi Gazete’deki kararda 6 aydan uzun TL mevduattaki tüm oranlar da sıfırlandı.

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BİR HAFTADA 115.6 MİLYAR TL

Kurlarda yaşanan dalgalanma nedeniyle 2021 yılının aralık ayında başlatılan KKM uygulaması 14 Temmuz haftasında 3 trilyon lira sınırına geldi. KKM hesapları bir ayda 334 milyar lira, son bir haftada ise 115.6 milyar lira artış gösterdi. Mart ayı başında 1.6 trilyon olan KKM hesapları 7 Nisan tarihinde 1.7 trilyon lira, 5 Mayıs tarihli haftada 2.2 trilyon lira, 2 Haziran haftasında da 2.5 trilyon liraya ulaştı. 7 Temmuz haftasında 2 trilyon 846 milyar lira olan KKM hesapları, 115.6 milyar lira artışla 14 Temmuz haftasında da 2 trilyon 962 milyar liraya ulaştı. 16 Haziran haftasında KKM hesapları 2 trilyon 628 milyar liraydı, bir aylık dönemdeki artış da 334 milyar lira oldu.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR

zorunlu karşılık oranı, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.