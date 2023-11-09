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KKM'de erime sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#KKM#Kur Korumalı Mevduat#Piyasa
KKMde erime sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 14:54

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 3 trilyon TL'nin altına sarktı.

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Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarından kaçış sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 7,9 milyar TL'den 2 trilyon 921,7 milyar TL'ye düştü.

MEVDUAT GERİLEDİ

Krediler 10 trilyon 924,1 milyar TL'den 10 trilyon 995,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 13 trilyon 907,4 milyar TL'den 13 trilyon 839,7 milyar TL'ye geriledi.

KREDİYE OLAN TALEP DÜŞTÜ

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,9 milyar TL'den 1 trilyon 459,1 milyar TL'ye inerken, bireysel kredi kartları 991,9 milyar TL'den 1 trilyon 4,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 170,2 milyar TL'den 172,1 milyar TL'ye yükseldi.

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#KKM#Kur Korumalı Mevduat#Piyasa

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