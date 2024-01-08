KKM’de 781.6 milyar liralık gerileme... Tepe noktası 3.4 trilyon liraydı yılı 2.6 trilyon lirayla kapattı

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KUR korumalı mevduat (KKM) ilk olarak aralık 2021 tarihinde kurdaki atak sonrası devreye girdi. Önce bireysel müşterilere tanınan KKM daha sonra tüzel kişilere de tanındı. 2023 yılının başından ilk yarısına kadar KKM hesaplarını destekleyici adımlar atıldı. Dövizden dönüşümlü olan KKM’lerde tavan 26 Ocak’ta kaldırıldı. Mart ayının sonlarında Merkez Bankası döviz yükümlülüğü olan şirketlere en az 1 ay vadeli olmak üzere döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkanı getirdi. 31 Mart günü KKM hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Yılın başında 1.37 trilyon lira olan KKM hesapları mart ayından itibaren hızlı bir artış trendine girdi.

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AĞUSTOS AYINDA 3.4 TRİLYON LİRA OLDU

Şubat ayının başında 1.4 trilyon lira olan KKM hesapları mart ayının başında 1.6 trilyon lira, nisan ayının başında ise 1.7 trilyon seviyesine yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre 5 Mayıs haftasında KKM hesapları 2.2 trilyon, 2 Haziran haftasında 2.5 trilyon, 7 Temmuz haftasında 2.8 trilyon lira ve 4 Ağustos haftasında 3.3 trilyon liraya geldi. Tepe noktası ise 18 Ağustos tarihli haftada 3.4 trilyon lira oldu.

TEMMUZ’DAN İTİBAREN DÜŞÜŞ ADIMLARI

KKM’nin cazibesini azaltmak için ilk adım temmuz ayında geldi. Temmuz ayında yüzde 15 karşılık oranı getirildi. Ağustos ayında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefine son verildi. Daha sonra zorunlu karşılık oranları vadeye göre farklılaştırıldı. 1 Eylül tarihli haftada 3.3 trilyon lira olan KKM hesapları, 6 Ekim haftasında 3.2 trilyon liraya geriledi. 3 Kasım tarihli haftada 3 trilyon liranın altına düşen KKM hesapları, 2.9 trilyon lira oldu. 1 Aralık haftasında ise 2.7 trilyon liraya düştü. Aralık ayında KKM hesaplarındaki gerileme hızı düştü. 15 Aralık haftasında 2.68 trilyon lira olan KKM hesapları, 22 Aralık haftasında 2.65 trilyon lira oldu. 2023 yılının son haftası 29 Aralık haftasında ise KKM hesapları 2 trilyon 626 milyar liraya geriledi.

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TL DÖNÜŞÜMLÜ ARTIK YOK

2023 yılının son iş gününde Merkez Bankası bankalara yeni bir talimat gönderdi ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacağını duyurdu. TCMB’den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024’ten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak. Döviz dönüşümlü KKM’de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.