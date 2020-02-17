KKB ile TÜSAF anlaştı

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu’nun (TÜSAF) imzaladıkları protokol ile, sigorta acentelerinin Findeks ürün ve hizmetlerini kendi müşterilerine sunabilmeleri mümkün hale geldi. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında artık sigorta acentelerinin müşterileri şahsi finansal durumlarını yönetebildikleri gibi, ticari ilişki içerisinde bulundukları üçüncü kişilerin finansal durumlarını da öğrenip, alacak risklerini en aza indirme imkanına kavuşacaklar.



Bugüne kadar Findeks Paketlerine banka şubeleri, Findeks dijital kanalları ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla sahip olunabiliyordu. Yeni gerçekleşen bu işbirliği sayesinde Findeks satış noktası olma talebini ileten tüm sigorta acenteleri, Findeks ürünlerini içeren paketleri kendi müşterilerine sunma yetkisine sahip olacaklar.

TÜSAF ve KKB işbirliği ile gerçekleşen bu proje, Türkiye’deki finansal okuryazarlığın ve risk yönetimi bilincinin gelişimine de katkı sağlayacak.