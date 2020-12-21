Kıyafette jet teslim dönemi

Mavi, Türkiye’nin yurtdışında da adını duyurmuş, başarılı hazır giyim markalarından. 35 ülkede 5 bin 500 noktada, 430 mağazası olan Mavi, pandemide de e-ticaretle büyüyor. “Rahat giyim markası olduğumuz için avantajlıyız” diyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, pandemi döneminde genç müşteri oranlarını arttırdıklarını, müşterilerinin yüzde 70’inin 35 yaş altında olduğunu açıkladı. Yavuz’la pandemi ve sonrasında süreçle ilgili öngörülerini konuştuk.

KRİZLERLE UĞRAŞMAK DNA’MIZDA VAR!

Hazır giyim koronavirüs pandemisinden çok etkilendi. Siz bu süreci nasıl geçiriyorsunuz?

Belirsizliklerle uğraşmak, krizlerle uğraşmak Türkiye’deki birçok şirketin DNA’sında var. Biz Mavi’nin büyümesini hep sürdürülebilir ve karlı bir zemin üzerine oturtmuştuk. Bizim yurtdışı işlerimiz de vardı. Türkiye’deki sakin yönetimimiz Rusya, Kanada, Amerika’da iş yaptığımız ekiplerimize de, organizasyonlarımıza da iyi geldi. Mağazaların kapandığı ortamda e-ticaret çok önemli oldu. Aç-kapa döneminde Kanada’dan tedarik ettik Amerika’daki operasyonu. Türklerin esnek yönetim anlayışı bu dönemde bence çok değerli oldu.

MAĞAZALAR ETKİLEMEDİ

E-ticaretteki büyüme oranlarınız nasıl oldu?

Türkiye e-ticarette hızlı gitti. 2-3 sene ileride gittik. Yüzde 10’a kaydı e-ticaretin payı. Türkiye’de 161, yurtdışında da 113 büyüdü e-ticaretimiz. Mağazalar açıldıktan sonra da e-ticaret düşmedi. Mağazalara gelişin arttığı dönemde de e-ticaret yükseldi. E-ticaret büyümeye devam edecek. Bunun perakendeye etkisi olacak.

Mağazacılık bundan nasıl etkilenecek?

Bizler mağazacılığın öneminin azalmayacağını düşünüyoruz. Hatta hasret kaldığımız için açılışlarda mağazalara ilginin olacağını da tahmin ediyoruz. Bu yıl açılsa her yer 50-60 mağaza açarız. Nüfus artıyor. Genç nüfusu olan bir ülkeyiz. Biz yenilikler üzerine çalışıyoruz.

BANABİ, GETİR GİBİ OLABİLİR

Ne gibi yenilikler olacak?

Örneğin evinden ya da ofisinden sipariş vereceksin müşteriye gönderiyi en yakın mağazadan yarım saat 1 saat içinde yapacağız. Beğendiğin jean saatler içinde elinde olacak. Banabi, Getir örnekleri gibi hazır giyimde de bu olabilir. Bizler de dönüşüm içindeyiz. Mevcut mağazalar da yeni tamamlayıcı roller alacaklar. Hepimiz dijital dönüşüm sürecindeyiz.

İKLİM YOKSA GELECEK YOK



Mavi 2020 yılında ilk kez CDP iklim raporlaması (Carbon Disclosure Project) yaparak, karbon ayak izimizi şeffaf bir şekilde raporladı. Aynı zamanda dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Global Compact’in imzacısı olan Mavi, sürdürülebilir koleksiyon All Blue’yu da çıkardı. Bunu yapmayan şirketlerin geleceği yok. Bu yıl da kuraklık yaşanıyor. Hepimize düşen çok şey var. All Blue koleksiyonu ana akım bir iş. Bu işin payı çok hızlı büyüyor. ürünlerimizin pek çoğu sürdürülebilirliğe uygun üretilir hale gelecek. Amerika’da sürdürülebilir ürünlerin koleksiyondaki payı yüzde 20’nin üzerinde.

DÜNYA RAHATA DOĞRU GİDİYOR



Rahat giyime de alıştık. Bu size nasıl yansıdı?



Şanslıyız. Çünkü biz rahat giyimdeyiz. Abiye satanlar, tamamen beyaz yakalıları hedefleyen markalar daha çok zorlandı. Rahat giyim konusu 10 yılın konusu. Taytımı, sneakerımı giyer, dolaşırım. Biz güncel trendleri yakın takip ediyoruz. Blue jean teknolojisinde yenilikler oldu. Doğal parçam olsun jean, yumuşaklık, tenimizi sarsın gibi özellikler eklendi. Denimin içinde esneklik çok tercih ediliyor artık. Dünya rahatlığa ve sadeliğe gidiyor.

ARTIK YUMUŞAK TERCİH EDİLİYOR



Jean yumuşak olur mu?



Artık daha yumuşak jeanler tercih ediliyor. Ürünün kalitesi de yumuşaklığı getiriyor. Kaliteli üretim olmazsa yumuşaklık da olmaz. Sadece kumaş değil. Müşteri renk paletinde de yumuşaklık, açık ferah tonları arıyor. Özellikle Amerika’da Mavi Super Soft en çok tercih edilen koleksiyon oldu.

GÖMLEK GİTTİ TİŞÖRT GELDİ



Bu dönemde en çok neler tercih edildi?



Sweatshirt satışları üçüncü çeyrekte yüzde 20’ye yakın büyüdü, Sweatpant’ler (eşofmanlar) yüzde 81, Basic tişörtte de büyük artış oldu. Yüzde 100 pamuklu ürünler tercih edildi. Pandemide erkekler önce kravatı çıkardı, online toplantılarda sonra da gömlek çıktı. Polo tişört tercih ediliyor. Polo tişört satışlarının e-ticaret büyümesi yüzde 350. Yaklaşık 1 milyon adet polo tişört satışı yaptık. Yaz aylarında şort satışlarımız katlandı. Biraz kendini iyi hissetmek isteyen, eşofmanlardan sıkılanlar da rahat denim kumaşlarına, yeni seri jeanlarimize tercih etti.

ÇEVRECİ OLMAK MALİYETLİ DEĞİL



Siz yeşil mağaza açtınız. Nedir yeşil mağaza?



İlk yeşil mağazamızı Zorlu AVM’de açtık. Mağazalarımızın çevreye olan etkisini ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla sürdürülebilir bir mağaza konsepti tasarlayarak, ilk eco mağazamızı Zorlu AVM’de açtık. Mağazanın mimari tasarımını daha az enerji ve daha az malzeme kullanmak üzerine kurduk. Tükettiğimiz enerjinin de mümkünse mağazalarda yenilenebilir olmasına dikkat ediyoruz.