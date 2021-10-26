Kishu coin nedir?

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Kishu Inu, kishu köpek ırkını maskotu olarak kullanan köpek tabanlı bir kripto para birimidir. KISHU geleceği parlak görülen kripto para birimleri arasında yer alıyor. KISHU Coin, sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin’e rakip yeni kripto para birimleri arasında görülüyor.

Kishu köpeğinin özelliği

Kishu bir Japon köpek ırkıdır. Eski orta büyüklükteki ırklardan türemiştir ve Kishu bölgesinin adını almıştır. Bu cins Hokkaido, Shikoku ve Kai Ken'e benzer. Japonlar başlangıçta bu köpek türünü yaban domuzu ve geyik avı için kullandılar. Shiba gibi, genellikle sessizdirler

ORTAYA ÇIKIŞI



Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı. Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.