Kısa vadeli borçlar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



Buna göre, şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2019 sonuna kıyasla yüzde 0,9 azalarak 122,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 artarak 57,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 3,4 azalarak 57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 12,7 azalarak 6,8 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 azalarak 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 0,4 artarak 13,7 milyar dolar oldu.



Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 13,4 artışla 15,5 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 49,9 milyar dolara indi.



ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 87,7 MİLYAR DOLAR



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 sonuna göre yüzde 5,6 artarak 26,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,8 azalarak 87,7 milyar dolar oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,2 artarak 46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 azalarak 75,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 37,3 artışla 92 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 484 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 48,8'ini dolar, yüzde 29,6'sını avro, yüzde 14,1'ini TL ve 7,5'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.



Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.



Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,1, Merkez Bankası'nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 73,9 paya sahip olduğu gözlemlendi.