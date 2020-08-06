Kısa çalışmada ‘teşvik’ ayrıntısı

Temmuz sonu itibariyle bir ay daha uzatılmasına karar verilen kısa çalışma ödeneğinin geleceğini ‘normale dönüş teşviki belirleyecek. Eylül ayı itibariyle fiilen uygulamaya girecek normale dönüş teşvikinden yararlanan işletme sayısının hızla artırılması amaçlanıyor. Böylece bir sınırlama olmaksızın, kısa çalışma ödeneğinin sadece normalleşmenin sağlanamadığı sektörlerde devam edebileceği belirtiliyor. Bu sektörlerin başında da turizm geliyor.

BİLDİRİMDE BULUNACAKLAR

Temmuzun son günlerinde kabul edilen istihdam paketiyle birlikte yürürlüğe giren normale dönüş teşvikinde, kısa çalışmadan veya ücretsiz izin desteğinden yararlanan işletmeler, normale dönerlerse, prim desteği alıyor. 3 ay süreyle olacak prim desteğinde, 456 TL’lik işveren payı ve 412 liralık işçi payına karşılık gelen toplam 868 TL, işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Bir çalışan için 868 liralık prim desteğinden yararlanılıyorsa, başka herhangi bir sigorta prim indirimi, teşvik ve destek söz konusu olamıyor. Uygulama için başlangıç tarihi Ağustos olarak gözüküyor.

Ancak işletmeler, beyannameleri eylül ayı başında verecek. Eylül ayı başında, “SGK prim desteği mi yoksa 5 puanlık prim indirimi mi” istediğini belirleyecek olan işletmeler, her çalışan için ayrı ayrı bildirimde bulunacak ve mahsuplaşma yoluyla bu teşvikten yararlanacak. Bu nedenle de, kaç işletmenin, normalleşme teşvikine başvurduğuna ilişkin veriler, eylül ayında netleşecek.

AMAÇ SAYININ AZALMASI

Yetkililer, bugüne kadar kısa çalışma ödemelerinden 3.6 milyon kişinin yararlandığını, nakdi ücret desteğinden de 1.7 milyon kişinin yararlandığını belirtiyor. Normale dönüş teşvikinden yararlanan işletme ve çalışan sayısının hızla artırılmasının ana amaçlardan biri olduğunu belirten yetkililer, “Böylece kısa çalışma kapsamındaki işletme sayısı, özel bir düzenlemeye gerek kalmaksızın sınırlanır. Kendiliğinden bir denge kurulabilir. Sadece turizm, hizmetler gibi normalleşmenin olmadığı sektörlerde, kısa çalışma ödeneği uygulaması kalabilir. Bu da kısa çalışma uygulaması üzerindeki yükü azaltır” dedi.

AYLIK SÜRELERLE UZUYOR

Hem kısa çalışma uygulaması için, hem de ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı için, Cumhurbaşkanı kararıyla, süre uzatımı şansı bulunuyor. Kısa çalışma uygulamasını sektörel veya bir bütün olarak yıl sonuna kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanının yetkisi bulunurken, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izinde ise bu süre Temmuz 2021’e kadar uzayabiliyor. Ancak son iki aydır, kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı uygulamaları birer aylık sürelerle uzuyor. Bu nedenle, salgında ciddi olumsuzluklar yaşanmaması halinde, bu süre uzatımında yine “aylık” tercihlerde bulunulması bekleniyor. Böylece her ay gelecek rakamlara göre, hangi uygulama veya teşvikin uygulanacağına karar verilmesi imkanı sağlanabilecek.