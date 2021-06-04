Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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