MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
GeriEkonomi Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 04.06.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

4
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için tarih verildi
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için tarih verildi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi