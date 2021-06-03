Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için tarih belli oldu
Kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih, ödenekten yararlananların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği IBAN bilgileri ya da PTT üzerinden vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Kısa çalışma ödeneği sorgulamaları ise e Devlet ekranından yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin ödemelerin haziranın ilk haftası yapılacağını söyledi. Gözler şimdi mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinde. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? İşte, ayrıntılar.
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Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği zaman yatırılacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandeminin başından bu yana ödenen kısa çalışma ödeneği her ayın başında hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Diğer yandan kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmıştı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.