Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği için Bakan Selçuk'tan açıklama

Aralık ayı kısa çalışa ödeneği yeni yılın ilk günlerinde çalışanların gündemine geldi. İşsizlik ödeneğinden faydalanamayan çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği ile ilgili Bakan Selçuk ödemelerin 5 Ocak’ta hesaplara yatılacağını bildirdi. Banka hesap no bulunmayanlara ise PTT üzerinden ödemeler gerçekleşecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak” Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL