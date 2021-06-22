Kırtasiyecilere 5 bin TL ödeme

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Kırtasiyeci Esnafı Destek’ programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren 1200 kırtasiyecinin yararlanabileceğini belirtti.

Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde, emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin dikkate alınıp yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti. Bilgin başvuruların başladığını ve ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

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