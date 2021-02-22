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HaberlerEkonomi HaberleriKırıkkale İl Özel İdaresi'ne ait 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
GeriEkonomi Kırıkkale İl Özel İdaresi'ne ait 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Kırıkkale İl Özel İdaresi'ne ait 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor

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Kırıkkale İl Özel İdaresi'ne ait 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
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Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Bahşılı ilçesi Karaahmetli Köyü ve Keskin ilçesi Konur Köyünde bulunan ilanda tüm nitelikleri yazılı 1 adet hisseli 129 adet hissesiz taşınmazların satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre (açık teklif usulü) yapılacak ihale 5 Mart 2021 günü saat 14:50'de İ Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binasında yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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