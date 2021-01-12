Kira zammı ne kadar oldu? 2021 Ocak ayı kira artış oranı hesaplama tablosu açıklandı

Ocak ayı kira zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre açıklanan aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla netleşti. TÜİK verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti. Bu sonuçla beraber kira artış oranı da yüzde 12.28 oldu. Yeni kira zammına göre örneğin 1000 TL olan mevcut kira 1122,8 oldu.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.28 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.28 oldu.

İŞTE KİRALARA YAPILACAK ZAMLAR

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.