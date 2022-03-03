Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kimyadan Şubat ayında 2,4 milyar dolar ihracat

#Kimya#İhracat#Ekonomianasayfa
Kimyadan Şubat ayında 2,4 milyar dolar ihracat

Kimya sektörü, Şubat ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör bu dönemde yüzde 43,5 ihracat artışı yakaladı.

Haberin Devamı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, “Sektör olarak yılın 2 ayında ihracat artışımızı sürdürdük. Yıl sonu hedeflerimize ulaşabilmek adına daha çok çalışmamız gerekiyor. Yeni dönemde yeni pazarlarla katma değerli ihracata odaklanacağız” dedi.

Sektör şubat ayında da en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna geldi. Koçak, “Kimya sektörü olarak yeni yılın ilk 2 ayında güzel bir ivme yakaladık. Son 12 ayda ise 26,5 milyar dolar ihracata ulaştık. Sektörümüzün gelişimini devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmek. Kimya sektörünü Türkiye ekonomisine katkı sağlayan birinci sektör pozisyonuna yükseltmek istiyoruz. Ülke olarak dünyadaki rakiplerimize karşı daha kaliteli ve daha uygun koşullarda ürünler üretiyoruz. Bu avantajlarımızı değerlendirip sektörümü daha da büyüteceğiz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kimya#İhracat#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna