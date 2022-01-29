‘Kimse üreticinin hibesinden çalamaz’

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Orman Bölge Müdürlüğü açılışını gerçekleştirmek için Sinop’u ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hibe alan çiftçilerin makinelerine zam yapıldığı yönünde şikâyet aldıklarını açıkladı. Aldıkları şikâyetler üzerine harekete geçerek tarımsal alanda hibe ile makine alan çiftçinin aldığı ürünlere zam yapanlara büyük cezalar kesileceğini duyuran Pakdemirli, “Bununla ilgili ben açık açık söylüyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı arayın, özellikle özel kalemi arayın. Nerde ne problem varsa, hangi satıcı size bunu yapıyorsa biz ilgili bakanlıklarımız ve Ticaret Bakanlığı dahil olmak üzere onlara Rekabet Kurumu üzerinden büyük cezalar kesilmesini sağlayacağız. Biz bir şeyin yüzde 50’sini veriyorsak gerçekten yüzde 50 vermemiz lazım. Kimsenin benim üreticimin payından, hibesinden çalmaya hakkı yoktur. Kusura bakmasın makine üreticileri” ifadelerini kullandı.

2 YENİ PROJE

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Sinop Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, daha sonra ‘sektör toplantısı’ ile Sinoplularla buluştu. Çiftçinin üretimini arttırmaya yönelik üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Bakan Pakdemirli, “Gelir koruma sigortası ve sözleşmesi diye çiftçimizi kuşatacak iki ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Yani çiftçimiz bugün toprağa tohum attığı zaman veya ürünü toplayacağı zaman yarın bunun üzerinden ne kadar rakam toplayacağına dair bir fikri genelde olmuyor, hasadı beklemek zorunda oluyor. Hasadı beklemeden sözleşmeli üretimle veya gelir koruma sigortasıyla bunu garanti altına alırsak biz üretimi arttırmayla ilgili artı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

DÜNYAYI DOYURAN ÜLKE

Bitkisel ve hayvansal üretim ile Türkiye’nin yalnızca kendisine değil dünyaya da önemli ihracat yaptığını ifade eden Pakdemirli, “Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir. Sebzede Avrupa Birliği’nde birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Meyvede AB’de birinci, dünyada altıncı sıradayız. Hayvancılıkta son üç buçuk senede yüzde 6.5 artarak 18 milyon 500 bin, küçükbaşta yüzde 24.5 artarak 58 milyon TL’ye geldi” şeklinde konuştu.

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TOHUM DAĞITILACAK SERALAR KURULACAK

Sinop’ta planlanan projeler hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: “Sinop’a ait müjdelerde de hemen 12 milyon TL’lik maliyetle 11 proje başlatıyoruz. 50 ton sertifikalı buğday arpa ve tohum dağıtımımız var. 1600 kg salep tohumu dağıtacağız. 8 bin 500 dekar alana çeltik üretimi destekleyeceğiz. 90 ton çeltik tohumu dağıtacağız. 1000 dekar damla sulama hibemiz ve 1400 dekar alana mera çalışmamızı yapıyoruz. Durağan ilçemizde 500 dekar alana GES sulama sistemi kuruyoruz. Çeltik üreticilerimizin sulama maliyetini düşürüyoruz. Yine merkez Kozcuaz köyünde kapalı sistem su iletimi hattı yaparak 1834 dekar alana 6 tarım arazisini kazandırıyor olacağız. 40 tane 250 metrelik sera kuracağız. 30 tane 100 metrekarelik dinear kurulacak. 19 ceviz bahçesini kuracağız 1 ile 5 dekar arası. 80 tane makine ekipman dağıtımı yapıyor olacağız.”

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HAZİNE ARAZİSİNDE KİRA ARTIŞI DÜŞTÜ

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında tarımsal hasılatın rekor seviyede olduğunu dile getirerek, “2021 yılı tarımsal hasılamız henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021’de Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021’de yüzde 21 arttı. 22.3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6.7 milyar dolara geldi. Yani bunun anlamı şu: Türkiye kendi kendine yüzde 130-140 yeterli bir ülkedir” açıklamasında bulundu. Açıklamalarının devamında Pakdemirli, Hazine’ye ait tarım arazilerini kiralayan vatandaşların kira artışını yüzde 22’den 9’a indirdiklerini ve bu uygulamanın yeni kiralamalarda da geçerli olacağını duyurdu.