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Kilis 7 Aralık Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alacak.
Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye www.kilis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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