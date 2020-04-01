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HaberlerEkonomi HaberleriKGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
GeriEkonomi KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

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KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
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Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

KGF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.

Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.

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