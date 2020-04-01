KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

KGF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.



Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.