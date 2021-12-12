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KGF nedir? KGF kredisi ne demek?

#Kgf #Kredi Garanti Fonu#Kgf Nedir
KGF nedir KGF kredisi ne demek

KGF olarak bilinen Kredi Garanti Fonu teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olmaktadır. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olan bir fondur. KGF kredisi ile esnaflar ya da KOBİ'ler kredi kullanımını daha kolay tamamlayabilmektedir. İşte, KGF hakkında bazı bilgiler

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Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak bilinen 1991 yılının Temmuz ayında kuruldu. İlerleyen yıllarda bankalarla protokoller imzalayan KGF, KOBİ ve esnaflara kefil olarak kredi vermeye başladı. Peki, KGF nedir ve KGF kredisi nasıl kullanılır? İşte, o detaylar

KGF KREDİSİ NASIL KULLANILIR?

Kefalet işlemleri temel olarak;

  1. Portföy Garanti Sistemi (PGS),
  2. PGS Dışı kefaletler (PLS) ve
  3. Doğrudan kefaletler

olmak üzere 3 farklı metodoloji ile işleme alınmaktadır. Her bir kefalet programı için kullanılan metodoloji farklılık gösterebilmektedir.

PGS metodolojisi ile uygulanan kefalet programlarında KGF tarafından ilave bir kredi değerlendirmesi yapılmamaktadır. Kredi verilmesi uygun bulunan işletmeler için bankalarca KGF’ye kefalet başvurusu yapılmaktadır.

PLS metodolojisinde ise kredi/kefalet talebi olan firma, bankaca yapılan değerlendirmeden ayrı olarak KGF tarafından da incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Doğrudan kefalet ürünlerinde banka kredisi söz konusu olmayıp, KGF ile kefalet anlaşması bulunan kurumlardan geri ödemeli destek almaya hak kazanmış firmalar başvuru sonrasında ayrı ayrı incelenmekte ve uygun görülenler için destek sağlayan kuruma hitaben teminat mektubu verilmektedir.

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1. PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS) KEFALET İŞLEYİŞİ

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.

2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.

4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.

5. KGF Bankaya onay verir.

6. Banka krediyi kullandırır.

2. PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALET (PLS) İŞLEYİŞİ

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.

2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.

4. KGF, 7 iş günü içinde kredi değerlendirmesi yapar.

5. KGF Bankaya onay verir.

6.Banka krediyi kullandırır.

3. DOĞRUDAN KEFALET İŞLEYİŞİ

1a. KOBİ, destek sağlayan Kuruma destek için başvurur.

1b. KOBİ, desteğe teminat olarak gösterilmek üzere Kurum tarafından istenen kefalet için KGF’ye başvuru yapar.

2a. Kurum destek başvurusunu değerlendirir, onaylar.

2b. KGF kefalet başvurusunu değerlendirir, onaylar.

3. KGF destek sağlayan Kurum’a hitaben düzenlediği kefalet mektubunu KOBİ’ye teslim eder.

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4. KOBİ, KGF kefalet mektubu ile Kuruma başvurarak desteği kulanır.

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