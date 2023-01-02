Kerim Kerimol vefat etti! Osman Boyner'den duygusal veda

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Altınyıldız'ın kurucuları arasında yer alan Kerim Kerimol vefat etti. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Kerim Kerimol için Osman Boyner gazete ilanı yayımladı. İlanda "Gençlik yıllarımdan beri en yakın kader arkadaşım, Altınyıldız ve Beymen'in kuruluşunca el ele birlikte yürüdüğüm, sonsuz güven duyduğum altın kalpli vizyoner iş arkadaşım Türk tekstil ve perakende sektörünün duayeni, can dostum, kardeşim sevgili Kerim Kerimol'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" mesajını paylaştı.

Kerimol için Boyner Ailesi, Altınyıldız ve Boyner Grup da ilan verdi.

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İş insanı Cem Boyner ise, Kerim Kerimol’un vefatıyla ilgili şu mesajı paylaştı:

“Abilerin abisi, hocam, kılavuzum, ağabeyim, arkamdaki dağım, akıl küpüm, dervişim, bektaşim, zevk ustam, arşivim, tarihçim, hikâyecim, insanoğlu insan Kerim Kerimol'u kaybettik… Nur içinde yat Mirek Lomirek, hatıralarımız yeter bana… Çok şanslı bir insanım sayende… Dokunduğun her insanın hayatını güzelleştirdin, yeni yolculuğunda bu da sana yeter de artar evelallah…Buluştuklarına sevgi ve hasretlerimizi ilet”

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kerimol'un cenazesi 2 Ocak 2023 tarihinde Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Edirnekapı Şehitliği Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

"EŞİM TEKSTİL, SEVGİLİM HAZIR GİYİM.."

2001 yılında Hürriyet Gazetesi'ne röportaj veren Kerimol, yaşamı ve iş hayatıyla ilgili şunları söylemişti:

- Benim bir sevgilim bir de eşim var. Eşim tekstil, sevgilimse hazır giyim. Tahsilimi tekstil mühendisi olarak İskoçya'da yaptım. Bu tarihe kadar da hep giyim sektörünün içinde oldum. Bir insan hangi işi iyi biliyorsa onu yapmalı.

- Neden üç kızım olduğunu da hemen anlatayım: 1903 senesinde iki ortak, o gün ve sonra dünyanın en iyisi olacak bir otomobil üretti. Biri finansördü diğeri de teknik bilgiye sahipti. Rolls ve Royce. 1933'e gelindiğinde Rolls ölmüştü. 30. yıldönümü kutlamalarında verilen yemekte Royce ayağa kalktı ve dedi ki; 'Bizim fabrikamızdan 1903'te ilk çıkan otomobil dünyanın en iyi otomobiliydi. Bu sabah fabrikayı terkeden son otomobil de dünyanın en iyi otomobili. Başka türlü olamaz, bizde kalite değişemez çünkü kapıcı buna müsaade etmez.' Bende kalitenin değişmesini istemedim. İki küçük kızım meslek olarak moda ve tekstil pazarlamayı seçti. Ama büyük kızımla aram biraz limoni. Beni bu genç yaşta dede yaptı.

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- İlk ağızda erkek çocuk bekledim açıkçası. Bana babamın babasının adını vermişler. Benim babam da çok muhterem, saygıdeğer bir adamdı. Onun adını da ben oğluma veririm diye düşündüm. İlk eşimden büyük kızım Rüheyma doğduğunda ne yapalım kısmet değilmiş dedim. Bu arada ikinci evliliğimden Esra doğdu. Çok güzel bir bebekti. İlk ikisinden o kadar mutlu oldum ki, üçüncüsü yani Serra'nın doğumu sözkonusu olunca, artık riske girmeyeyim bu da kız olsun istedim.

- 1972'de Altınyıldız'ın teknik sorumlusuydum. Bir ara Angelo Zegna, Türkiye'ye geldi. Ben kumaşlarını mesleğim gereği zaten çok iyi biliyordum. 1945'li yıllardan sonra ithalat kapıları açıldığında kumaşları geliyordu. Üretimin bir bölümünü Altınyıldız'da yapmak istediler. 1975 senesine kadar bu beraberlik sürdü. 1980'e kadar Uluslararası Moda Konseyi Başkanlığı da yaptım. 1989'da Zegna, beraber çalışalım teklifinde bulundu.

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- Benim garip bir huyum vardır. Satılmış malı bile müşterinin üzerinde beğenmemişsem söylerim ve aldırtmam.