Kentsel dönüşüme ‘mortgage’ önerisi

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“Kentsel dönüşümün sosyolojiden şehir planlamaya, mimariden finansmana kadar pek çok unsuru olduğunun farkındayız ama biz konumumuz gereği kentsel dönüşüme satış odaklı olarak yaklaşıyoruz. Böyle baktığımızda da, konjonktür gereği kentsel dönüşüm için gerekli olan finansmanın sadece öz kaynak ya da dış finansman yoluyla temin edilemeyeceğini biliyoruz” diyen Arslan şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüme özel bir mortgage sisteminin kurulması ve bu şekilde riskin tabana yayılması sağlanmalı. Bu mortgage sistemini destekleyecek yapılar; gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları, emeklilik fonları veya portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla kurulması ve bu yapıların satışın güçlü kılınarak desteklenmesi gerekmektedir. Güçlü satış için ise kurumsallaşmasını tamamlamış organizasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır. Ekonomi yönetiminin güncel politikaları doğrultusunda artmaya başlayan yabancı sermaye akımının, yapılacak düzenlemelerle ilerleyen dönemde sektörümüze de yönleneceğini bekliyoruz. Ancak, yabancı sermayeyi sektöre sokmakla ilgili çalışmalara devam etmekle birlikte kentsel dönüşümde vakit kaybetmeden aksiyon almak gerekiyor.”

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KONUT DURGUN TİCARİ CANLI

Gayrimenkul sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Arslan, 2023’ün başındaki deprem ve sıkılaştırma politikaları ile daralmanın kaçınılmaz olarak yaşandığını ifade etti. 2021 ve 2022’de yaklaşık 1.5 milyon seviyelerinde gerçekleşen konut satışlarının, 2023’te 1.1 milyon seviyesinde kapanacağını belirten Arslan, konutun aksine ofis piyasasının hareketli olduğunu, doluluk oranlarının ve fiyatların yükseldiğini belirtti.

BÜYÜMEDE DEVAM

Arslan, Aremas’ın 14 yıl önce, konut projelerine satış ve pazarlama danışmanlığı sunmak için kurulduğunu, zaman içerisinde iş kollarına konsept geliştirme, proje geliştirme danışmanlığı ve ticari satış ile kiralama fonksiyonlarını da eklediklerini söyledi. Yurt içinde İstanbul, İzmir ve Bodrum’da, yurtdışında Frankfurt ve Dubai faaliyet gösterdiklerini belirten Arslan, 2024 yılını da 2023’te olduğu gibi büyümeyle kapatmayı planladıklarını açıkladı.

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‘YATIRIMCI VE MÜLTECİ KARIŞTIRILDI’

Yabancıya satış konusuna da değinen Arslan, dünyada yabancıya gayrimenkul satışı pazarının 400 milyar doların üzerinde olduğunu, Türkiye’nin bundan aldığı payın yüzde 1 olmadığını söyledi. Türkiye’de 2023 yılı için satılan her 100 konuttan sadece 3 tanesinin yabancılara satıldığını dile getiren Arslan, “Türkiye’deki konut fiyatlarının yükselmesindeki ana sorun yabancılarmış gibi gösteriliyor ve yatırım yoluyla vatandaşlık veya oturum alanların, düzensiz göç edenlerle karıştırılıyor. Oysa ülkemize döviz getiren yabancılarla mültecileri aynı kefeye koyarak yabancıya satışı zorlaştırmak yerine, dövize bu kadar ihtiyaç duyulan bir dönemde bu süreci kolaylaştırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte yabancıya satış konusunda da; gerek geliştirici gerek aracılık gerekse hukuk ve değerleme tarafındaki tüm paydaşları kapsayacak, onları regüle edecek doğru çözümler ortaya koyarak süreç yönetilmelidir” şeklinde konuştu.