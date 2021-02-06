Kedi yolunda 2.5 saat

Çanakkale Boğazı’nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nde iki bölümden oluşan ‘kedi yolu’ çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Böylece iki kıta köprüler vasıtasıyla 4’üncü kez birleşti.

İlk bağlantının sağlanmasının ardından sıra halat çekimine geldi. 18 Mart 2022’de hizmete girecek köprü ile ulaşım süresi 6 dakikaya inecek. Köprü geçiş ücreti ise eğer değişmezse 15 Euro olacak. Biz de dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile bir grup gazeteciyle birlikte Asya kıtasından Avrupa kıtasına, kedi yolundan yürüyerek geçtik. 318 metre yüksekliğe ulaşan kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni simgelerken biz de o yüksekliğe kadar çıkıp çalışmaları yakından izleme fırsatı bulduk.

YOĞUN SİSLİ GÜN

Sabah saatlerinde geldiğimiz Lapseki şantiyesinden vapur ile Asya tarafındaki kulelere geçtik. Yoğun sisli bir güne denk geldiğimiz için yolculukta kıyı emniyeti bize eşlik etti. Denizin ortasına geldiğimizde sisten 3 metre önümüzü bile göremiyorduk. Burada bindiğimiz asansörle yaklaşık 6 dakikalık bir yolculuk ile zirve noktası olan 318 metre yüksekliğe ulaştık.

Yukarıda gördüğüm manzara gerçekten muhteşemdi ancak yükseklik korkusu olan insanlar için çalışması imkansız bir alan. Yürüyüş esnasında uzun süre bir sis bulutu altımızdan eksik olmadı. Ancak saat ilerledikçe altımızdaki sis dağıldı ve yürümek gittikçe daha korkutucu olmaya başladı. Sisin dağılması ile artan rüzgar da stresi arttırıyordu. Biz aşağı indiğimizde ekibin büyük kısmı hala yolun yarısındaydı. Asya’dan Avrupa’ya ufak molalarla 2 saat 20 dakikada yürüdüm ve sonunda Gelibolu şantiyesine varmayı başardım.

‘GÖZBEBEĞİ PROJELERİMDEN’

Kedi yolundan bizimle beraber ilk kez yürüyen Ebru Özdemir, “1915 Çanakkale Projesi gerçekten benim ‘gözbebeği’ projelerimden bir tanesi. Çanakkale’ye her gittiğimde hâlâ heyecanlanıyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de üzerinde olduğu “Bir Kuşak Bir Yol” kavramı ile Türkiye’nin öncülük ettiği “Orta Koridor” girişiminin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine Projemiz doğrudan katkı yapıyor.

Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1.5 milyar doları aşan bir boyuta ulaştı. 5-6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu ticaretin günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor. Bu da 1915 Çanakkale Köprüsü’nü daha stratejik hale getiriyor” diye konuştu.

Köprüyü 11 yıl boyunca işlettikten sonra devlete devredeceklerini söyleyen Ebru Özdemir, “Ben bu projede görev alan kadın mühendislere ayrı bir parentez açmak istiyorum. Hepsi burada ağır şartlara rağmen çok iyi işler çıkarıyorlar” dedi.

‘ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 83.4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Geçen ocakta köprümüzün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolunu tamamladık.

‘Kedi yolu’ diye tabir edilen ana halatların çekilmesinde faydalanılacak bu çalışma platformu köprü yapımlarındaki en önemli eşik noktalarından biridir. Bugüne kadar görevli şirket tarafından 1,985 milyar avroluk iş yapılmış, kamulaştırma çalışmalarına ise 533 milyon lira harcama yapılarak hayata geçirilen bu dev eser inşallah çok yakında halkımızın hizmetinde olacak. ‘Asırların hayali’ için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.”

‘OTOYOL ENTEGRASYONU TAM OLARAK SAĞLANACAK’

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de dahil olduğu toplam 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamının trafiğe açıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacaktır.

Bir başka deyişle bugün dünyanın en önemli ticari koridorlarının kesiştiği bir nokta haline gelen Marmara Bölgemizi çevreleyen Marmara Ringi tamamlanacaktır. Çanakkale Boğazı’ndan devam etmekte olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız.”

SEMBOLLERİN KÖPRÜSÜ

- 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak.

- Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.

- Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı sembolize edecek.

- Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek.

- 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4 bin 608 metre olacak.